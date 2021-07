Več poškodovanih v trku na AC pri Čatežu

28.7.2021 | 18:20

Danes ob 12.54 sta na avtocestnem odseku pri Čatežu ob Savi, občina Brežice, trčila osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator na osebnem vozilu. Poškodovane osebe so na kraju oskrbeli reševalci NMP Brežice.

Vojni ostanki na Blanci

Ob 16.13 je občan v naselju Blanca, občina Sevnica, našel neznano eksplozivno telo. Posredujejo pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije.

M. K.