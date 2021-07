Pravi arzenal na Blanci, tri granate tudi pri Dobličah

29.7.2021 | 07:00

Le redko imamo priložnost spremljati nevarno delo pirotehnikov na terenu. Pred leti pa se je to vendarle zgodilo v Suhi krajini in od takrat tudi tole fotografijo uporabljamo kot 'ilustrativno', ko poročamo o nevarnih ostankih vojne ... (arhiv lokalno.si)

Na Blanci v občini Sevnica je včeraj popoldne občan naletel na neznana eksplozivna telesa. Pirotehniki so šest kosov pehotnega streliva, topovsko granato, kalibra 47 mm, topovski granati, kalibra 37 mm in ročno bombo, vse iz obdobja 2. svetovne vojne, uničili na kraju najdbe.

Nevarne vojne ostanke je ob 17.52 našel tudi moški v gozdu pri naselju Grič pri Dobličah, občina Črnomelj. Tam so pirotehniki na kraju uničili tri topovske granate italijanske izdelave iz druge svetovne vojne.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 11:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 9:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA 2;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS 1;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI MIRNI PEČI, izvod 2. DOLENJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto med 8. in 13. uro na območju TP Podbočje trg, nizkonapetostno omrežje – Proti potoku in ob potoku; na območju nadzorništva Krško okolica med 8. in 11. uro na območju TP Armez, nizkonapetostno omrežje – Telekom; na območju nadzorništva Brežice pa med 8. in 9.30 uro na območju TP Mrzlava vas, nizkonapetostno omrežje – Šola.

M. K.