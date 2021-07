Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih med finalistkami izbora ''Naj planinska koča''

29.7.2021 | 08:10

Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih (828 m)

Foto: Ana Kovač

Bralci portala Siol so izbrali 10 finalistk letošnjega izbora Naj planinska koča. Do 3. septembra bodo med petimi finalistkami posamezne kategorije izbirali najboljšo planinsko in najboljšo visokogorsko kočo 2021. Za ljubitelje gora so organizatorji glasovanje tudi letos obogatili s planinskim priročnikom Rad imam gore.

V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije na Siolovem spletnem portalu že sedmo leto organizirajo izbor Naj planinska koča Slovenije. Bralci portala so v prvem krogu izbirali med 154 sodelujočimi kočami, od tega 27 visokogorskimi planinskimi postojankami in 127 planinskimi kočami.

Izmed planinskih koč so se v finalni izbor uvrstile Koča na Dobrči, Dom na Kofcah, Lavričeva koča na Gradišču, Planinski dom na Uštah - Žerenku in Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih. Za najboljšo visokogorsko kočo pa so v izboru ostale Krekova koča na Ratitovcu, Pogačnikov dom na Kriških podih, Dom Planika pod Triglavom, Dom na Komni in Zasavska koča na Prehodavcih.

Drugi krog glasovanja se je začel včeraj in bo potekal do 3. septembra, ko bodo tudi razglasili zmagovalki izbora. Zmagali bosta koči, ki bosta v svoji kategoriji dobili največ glasov bralcev omenjenega portala in ki bosta po mnenju strokovne komisije izpolnjevali vse ustrezne kriterije. Med izborom bodo tudi v drugem krogu ob torkih potekala tedenska žrebanja, v katerih bodo nagrajencem podelili praktične planinske nagrade.

Za vse ljubitelje gora so tudi letošnje glasovanje obogatili s planinskim priročnikom Rad imam gore, ki ga lahko bralci portala na računalnike ali druge pametne naprave prenesejo brezplačno. Priročnik na do uporabnika prijazen način predstavi zanimiva planinska dejstva, pomaga pri pripravah na izlet v gore z desetimi praktičnimi napotki, predstavi planinski bonton in planinsko abecedo.

M. K.