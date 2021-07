S poršejem in mercedesom je hitro prehitro - po dolenjski AC več kot 200 km/h

29.7.2021 | 10:00

Takole policisti voznike s pretežko nogo lovijo s provido ... (ilustrativna slika; arhiv)

Sinoči okoli 19.30 je policiste voznik obvestil, da na avtocesti, v smeri proti Obrežju, voznika osebnih avtomobilov vozita zelo hitro in ogrožata druge udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali, nevarna voznika izsledili in z video nadzornim sistemom Provida obema izmerili hitrost. Voznik osebnega avtomobila znamke Porsche je vozil s povprečno hitrostjo 207 km/h, voznik mercedesa AMG pa 213 km/h. Voznika so ustavili na Čatežu in jima zaradi kršitev izrekli globo. Vozniku poršeja v višini 1200 evrov, izrekli so mu tudi devet kazenskih točk in vozniku mercedesa globo v višini 1520 evrov ter 9 kazenskih točk.

Voznik skiroja lažje poškodovan

Policisti PP Krško so bili nekaj po 18. uri obveščeni o padcu voznika skiroja na Zdolski cesti. Opravili so ogled in ugotovili, da je 43-letni voznik skiroja zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad skirojem, trčil v robnik in padel. Lažje poškodovanega ( v litru izdihanega zraka je imel 0,47 miligrama alkohola) so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Vloma

V Novem mestu je v noči na sredo nekdo vlomil v prostore društva. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 16. 7. in 28. 7. je v okolici Brežic neznanec vlomil v počitniško hišo in odnesel dve motorni žagi in kosilnico. Lastnika je oškodoval za okoli 500 evrov.

Dva tujca med tovorom, štirje zajeti pri Črnomlju

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so na območju Dolenje vasi pri Črnomlju izsledili in prijeli štiri državljane Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

