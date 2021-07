Skupina Krka v prvem polletju z 11 odstotkov višjim čistim dobičkom

29.7.2021 | 08:50

Novo mesto - Skupina Krka je po nerevidiranih podatkih v prvem polletju dosegla prihodke od prodaje v višini 808,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je en odstotek več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je porasel za 11 odstotkov na 177,4 milijona evrov, je danes objavila Krka (podrobni podatki o polletnem poslovanju spodaj v priponki).

Prodaja

Prodaja v letošnjem prvem polletju je bila največja v zgodovini skupine. Bila je en odstotek večja kot v enakem lanskem obdobju in šest odstotkov večja kot v prvem polletju 2019, so zapisali v objavi na spletnih straneh Ljubljanske borze, potem ko je rezultate v sredo obravnaval nadzorni svet.

Na trgih zunaj Slovenije je bilo ustvarjenih 95 odstotkov prodaje. V Vzhodni Evropi, ki je po prodaji največja regija v skupini, so imeli 276,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je dva odstotka več kot v lanskem obdobju. Pri tem je prodaja v Rusiji upadla za sedem odstotkov na 168,2 milijona evrov, hkrati pa so dosegli 10-odstotno rast prodaje v lokalni valuti.

V regiji Srednja Evropa, v kateri so države višegrajske skupine in pribaltske države, je prodaja narasla za tri odstotke na 188,9 milijona evrov. Pri tem so prodajo na Poljskem povečali za dva odstotka na 87,6 milijona evrov.

Zahodna Evropa je bila edina regija, kjer so prihodki upadli, in sicer za 12 odstotkov na 159,6 milijona evrov. "Na zmanjšanje je vplivala predvsem odsotnost nekaterih javnih razpisov, ki so se iztekli. Povečali pa smo prodajo v Združenem kraljestvu, Franciji, na Irskem in v Avstriji. Največ smo prodali v Nemčiji in Franciji," so pojasnili.

V regiji Jugovzhodna Evropa, so prodajo povečali za osem odstotkov na 112,3 milijona evrov.

V Sloveniji so dosegli 41,8 milijona evrov prodaje, devet odstotkov več kot v lanskem obdobju. Pri tem so s prodajo izdelkov dosegli 28,4 milijona evrov prihodkov, prodaja zdraviliško-turističnih storitev pa je znašala 13,3 milijona evrov.

Na čezmorskih tržiščih so prodali za 27,5 milijona evrov izdelkov, kar je 14 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju.

Dobiček

Skupina je imela 255 milijonov evrov dobička iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA), 7 odstotkov manj kot v lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je bil z 200,5 milijona evrov nižji za sedem odstotkov. Zaradi ugodnejših valutnih sprememb so ustvarili neto finančni izid v višini 6,7 milijona evrov.

Družba Krka je ustvarila 711,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, devet odstotkov manj kot v lanskih prvih šestih mesecih. Čisti dobiček je bil nižji za odstotek, znašal je 154,6 milijona evrov. EBITDA se je znižal za 17 odstotkov na 208,7 milijona evrov, EBIT za za 20 odstotkov na okoli 166 milijonov evrov.

Skupina, ki je imela konec junija 11.607 redno zaposlenih, skupaj z zaposlenimi prek agencij pa je bilo zaposlenih 12.524, je v polletju za naložbe namenila 29,5 milijona evrov, od tega 22,5 milijona evrov v obvladujoči družbi. Stroški razvijanja so znašali 75,6 milijona evrov.

Vodstvo

Nadzorni svet je na predlog predsednika uprave in generalnega direktorja družbe Jožeta Colariča Alešu Rotarju, Vinku Zupančiču in Davidu Bratož podelil nov mandat članov uprave.

"Krka je v tekočem mandatu uprave dosegala odlične rezultate. V novem mandatu in v enaki sestavi bomo Krko še naprej vodili po začrtani poti inovativne generične farmacevtske družbe, ki uresničuje finančne in trajnostne cilje v dobro vseh njenih deležnikov," je v sporočilu za javnost dejal Colarič.

Skupina za celotno leto 2021 načrtuje 1,535 milijarde evrov prihodkov od prodaje in okoli 265 milijonov evrov dobička.

