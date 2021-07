Katastrofa Janovih po požaru: Robi je iz gorečega hleva reševal kozice in psičke

29.7.2021 | 12:30

Valentin in Robi Jan ter Anton Trebežnik (Foto: P. P.)

Robi je rešil psičke iz gorečega hleva. (Foto: Pavel Perc)

»Ravno sem varil koso na traktorju, ko je močno počilo, kot da bi nekdo ustreli s karabinom tik nad mojo glavo. Tone je zavpil: »Gori!« Ognjena strela je zažgala gospodarsko poslopje in pomožno poslopje ter preskočila na hišo. Robi je takoj poklical na pomoč gasilce, jaz pa sem umaknil traktorja. Kar sem v 40 letih zgradil, vse je šlo v nič,« pripoveduje 55-letni kmet Valentin Jan z Osredka pri Krmelju 2, kaj se je zgodilo na njihovi domačiji 17. julija popoldne.

In kako je doživel katastrofo 21-letni sin Robi? »Ravno sem bil v hiši, ko se je zabliskalo in močno počilo. Tekel sem na hlev in videl, da gori dvometrski pas mrve. Ob 17.41 sem začel klicati gasilce na 113 in sem bil tako šokiran, da kar nekaj časa nisem uspel povedati, kje točno in kaj gori, medtem ko sem hitel odvezovat kozici, tretje mi ni več uspelo … Pomislil sem, kaj naj še rešim, in sem se spomnil na mlade psičke, zato sem tekel v goreč hlev ponje in sem jih rešil. Psička pa jih je tudi hotela rešiti, toda njeno cviljenje je priklicalo dva psička izmed štirih, ki sem jih rešil in ki sta končala z mamico v ognju. Zgoreli so tudi zajčki …« Šele zatem je Robi skočil v hišo še po nekaj osebnih stvari in računalnik.

Dva traktorja je Valentin rešil, enega, rabljenega, je pripeljal dan pred katastrofo. Zgoreli so: kosilnica, obračalnik, vitel, razno drugo orodje in še marsikaj koristnega za kmetijo in delo v gozdu, ki ga imajo Janovi okoli 20 ha. »Ostala mi je le lopata. Najbolj bi potrebovali špirovce, da bi čim prej obnovili streho, in armaturne mreže za betonsko ploščo. Skratka, potrebovali bi predvsem gradbeni material. Najprej bi radi obnovili stanovanjsko hišo, da bi bili pod svojo streho, nato pa gospodarsko poslopje.«

POMAGAJMO JANOVIM

Zbiranje prostovoljnih prispevkov za pomoč družini Jan po požaru (za popravilo hiše in hleva ter za zagotovitev osnovnih življenjskih pogojev) organizira Območno združenje Rdečega križa Sevnica, Glavni trg 44, 8290 Sevnica na TRR: SI56 0237 9001 7732 206 pri NLB. Prosijo, obvezno navedite namen nakazila: POŽAR JAN in sklic: 00 16072021.

Sevniški župan Srečko Ocvirk nam je povedal, da se je občina vključila v humanitarno akcijo za pomoč družini Jan mogoče še celo v nekoliko večji meri kot v podobnih primerih v preteklosti in da so se zelo dobro odzvali CSD Posavje, Rdeči križ, Krajevna skupnost (KS) Šentjanž in tamkajšnji gasilci, ki jih je tudi po 40 sodelovalo pri čiščenju pogorišča.

Stekla je akcija krajevne organizacije Rdečega križa (RK) Šentjanž za zbiranje pomoči za Janove, tako rekoč od hiše do hiše. Tudi tamkajšnja lovska družina bo priskočila na pomoč, saj je Valentin član njihove zelene bratovščine. Po grobi oceni bi za izdelavo armiranobetonske plošče in obnovo strehe potrebovali okoli 30.000 evrov.

Pavel Perc