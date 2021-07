Koronakrivulja malo gor, malo dol - včeraj 99 okužb, v regiji 20

29.7.2021 | 11:15

Foto: Bobo

V sredo so v naši državi opravili 1479 PCR testov na novi koronavirus. Zaznali so 99 pozitivnih primerov, kar znaša 6,7 odstotka od testiranih. Kot je že ustaljeno, preverimo, koliko je bilo pozitivnih predhodno sredo. Vidimo, da so jih takrat našli 70, kar pomeni, da se povprečje v zadnjih sedmih dnevih dvigne za 6,2 odstotka.

Skratka, zadeva zaenkrat ni alarmantna, enkrat se število pozitivnih malenkost dvigne, drug dan upade. Bistveno je, da se ne zvišuje število oseb, ki bi zaradi okužbe s koronavirusom potrebovali bolnišnično oskrbo. V sredo je bilo v bolnišnicah 28 covidnih bolnikov, od tega 7 na intenzivnem oddelku.

V sredo ni umrl noben covidni bolnik.

Trenutno je v državi po ocenah NIJZ aktivnih 916 primerov okužb, sedemdnevno povprečje pa znaša 68.

Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 43, sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov okužb pa se je povečalo za tri. Medtem se je 14-dnevno povprečje števila okužb na 100.000 prebivalcev povečalo za dva in znaša 41 okužb, kažejo podatki NIJZ.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 6, Trebnje 2, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice in Šentjernej 1

Posavje - Krško 5, Radeče 2, Brežice 1

M. K.