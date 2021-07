Poklukar ob obisku pohvalil dobre cepilne prakse v občini Kočevje

29.7.2021 | 13:45

Foto: Občina Kočevje

Kočevska Reka - Minister za zdravje Janez Poklukar je danes v Kočevski Reki obiskal mobilno cepilno enoto za cepljenje proti covidu-19 Zdravstvenega doma Kočevje (ta želi, kot smo poročali, s terenskim cepljenjem doseči prav vsako naselje v občini). Izrazil je navdušenje nad dobrimi praksami, ki so jih vzpostavili v občini Kočevje. Druge slovenske občine je pozval, da si Kočevje vzamejo za zgled, saj virus lahko premagamo le skupaj.

"V Občini Kočevje so s trdim delom, odlično organizacijo in predvsem požrtvovalnostjo na dobri poti, da cepljenje omogočijo prav vsakemu, ki si to želi," je dejal minister.

Poudaril je, da je strategija cepljenja v omenjeni občini uspešna, ker s cepilno enoto obiščejo vsako mesto, vas in zaselek. Poklukar je županu, občini, zdravstvenemu domu, osebju, prostovoljcem in občanom izrekel pohvalo in priznanje za njihovo dobro delo, trud in odgovornost.

Le z večjo precepljenostjo proti vnovičnemu zaprtju

Poklukar je izpostavil tudi, da so v teh dnevih ključni vsi ukrepi, ki jih izvaja ministrstvo. "Prvi razmislek je bil, da bo izbira cepiva proti covidu-19 pomembno pripomogla k povečanju števila cepljenih, in smo to omogočili. Potem je bila seveda nova ideja, da odpremo cepljenje brez predhodnega naročanja in organiziramo dneve cepljenja po cepilnih centrih, in tudi to je bil pomemben korak naprej. Potem se je seveda strategija nadgradila z mobilnimi enotami, ki hodijo od kraja do kraja in pomembno prispevajo k širjenju cepljenja v tem poletnem obdobju, ko je ključno da se vsi čim širše precepimo," je dejal Poklukar.

Ponovil je, da je čim večja precepljenost proti covidu-19 ključna, da se izognemo ponovnemu zaprtju države v jeseni.

Tudi v Brežicah mobilni cepilni center

Minister je prav tako napovedal odprtje mobilnega cepilnega centra Murska sobota in Brežice, ki bo potekalo v petek.

Zagotovil je, da bo ministrstvo iz dneva v dan širilo mobilne cepilne centre, kar bo po njegovem mnenju prispevalo k uspešnemu obvladovanju epidemije covida-19.

M. K.