Komunalni prispevek razdelil svetnike

29.7.2021 | 14:40

Svetniki na včerajšnji seji

Župan Anton Maver in direktorica občinske uprave Mojca Pekolj

Mokronog - Svetniki Občine Mokronog – Trebelno tudi med poletnimi počitnicami ne počivajo, saj so se včeraj sestali na občinski seji, na kateri je bil osrednja točka predlog novega odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Ta predvideva povišanje za okoli 20 odst., s čimer pa se večina svetnikov ni strinjala. S šestimi glasovi proti, trije pa so bili za, so v prvem branju zavrnili predlagani odlok, kar pomeni, da bo občina morala pripraviti novega.

Občina za odmero komunalnega prispevka uporablja odlok iz leta 2014, nov odlok pa morajo sprejeti zaradi uskladitve z zakonodajo in občinskim prostorskim načrtom. Po novi uredbi je izračun komunalnega prispevka nekoliko drugačen, kot je bilo poudarjeno na seji, se po novem za izračun ne uporablja več neto, temveč bruto tlorisna površina stavbe. Župan Anton Maver je za primerjavo navedel, da če je nekdo zdaj za hišo v velikosti okoli 120 kvadratnih metrov, ki je priključena na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, plačal približno 5.000 evrov komunalnega prispevka, bi po novem odloku tisoč evrov več. Primerjava z drugimi občinami pokaže, da bi bili z novim odlokom na sredini lestvice, ki so jo pripravili.

Kot je bilo slišati na seji, gre pri komunalnem prispevku za povračilo dela stroškov, ki jih ima občina z urejanjem infrastrukture nekega območja in da so ta sredstva namenska, ki se vračajo izključno v infrastrukturo, v njeno gradnjo in vzdrževanje. Občina ima letno z vlaganji v infrastrukturo veliko več stroškov, kot pobere denarja s komunalnim prispevkom. Po besedah direktorice občinske uprave Mojce Pekolj so lani prihodki iz naslova plačanega komunalnega prispevka znašali okoli 40.000 evrov.

V razpravi se je oglasilo veliko svetnikov. Marjan Starič je menil, da je 20 odst. povečanje preveč, do te številke bi morali priti postopoma v nekaj letih. Podobnega mnenja sta bila tudi Ana Vene in Franc Glušič. Slednji je po seji za naš časopis po seji povedal, da višanje komunalnega prispevka ni nikoli stimulacija za priseljevanje.

Župan je predlagal, da predlog novega odloka v prvi obravnavi svetniki sprejmejo, do druge obravnave pa bo občinska uprava pripravila pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade družine, s katerim bi višino znižali za polovico. »To je korak naprej in pomoč mladim, ki rešujejo stanovanjski problem,« je dejal Maver in dodal, da imajo podobne odloke sprejete tudi v nekaterih drugih občinah.

»Koga se definira kot mlado družino,« je zanimalo Glušiča, ki je menil, da bi bilo s tem precej težav. Izpostavil je, da bo podražitev komunalnega prispevka precejšen udarec tudi za nekatere starejše, ki se bodo v naslednjih letih denimo priklopili z vaškega na javno vodovodno omrežje. Zagovarjal je znižanje za vse občane. Če se že zvišuje komunalni prispevek, je po njegovem mnenju sprejemljivo največ za 10 odst. Z njim se je strinjala tudi Snežka Bizjak.

Svetniki so se na seji seznanili tudi s poročilom o polletnem izvrševanju proračuna, potrdili pravilnik o denarnih nagradah športnikom za športne dosežke in podali soglasje k organizaciji še devetega oddelka Vrtca Mokronožci.

Besedilo in fotografije: R. N.

