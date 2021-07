V Posavju več poudarka zbiranju odpadnega jedilnega olja

30.7.2021 | 14:45

Simbolna slika (foto: Komunala Sevnica)

Sevnica - Komunala Sevnica je predlani sprožila dobrih 200.000 evrov vreden regijski polletni partnerski projekt spodbujanja in zbiranja odpadnega olja Olje nekoliko drugače. Tega bodo zdaj nadgradili z nekaj več kot 210.000 evrov vrednim projektom Varuj o(ko)lje, ki ga bo evropski sklad za regionalni razvoj podprl z nekaj manj kot 140.000 evri.

S projektom Varuj o(ko)lje želijo posavskim komunalnim podjetjem omogočiti zbiranje in predelavo večjih količin odpadnega olja. S tem bodo omejili njegovo odlaganje v naravi in razbremenili okolje, je kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje sporočila krška Regionalna razvojna agencija Posavje.

Dodatno ulično posodje, agregat in vozilo

Omogočil bo tudi nabavo dodatnega uličnega posodja za zbiranje odpadnega jedilnega olja in njegovo predelavo v nove izdelke.

Projektni partnerji bodo pripravili dodatno opozorilno akcijo o pomenu zbiranja in pravilnega odlaganja odpadnega jedilnega olja ter "razsežne možnosti" njegove vnovične uporabe. Nabavili bodo tudi električni agregat, ki bo deloval na predelano odpadno jedilno olje, prevažalo pa ga bo delovno "multifunkcijsko vozilo".

Med drugimi projektnimi dejavnostmi bodo agregat in omenjeno vozilo predstavili na animacijskih in izobraževalnih delavnicah ter na drugih predstavitvah, so dodali.

Projekt je prijavilo javno podjetje Komunala Sevnica. Projektni partnerji so krško komunalno-gradbeno podjetje Kostak, Komunala Brežice, Občina Sevnica, Komunala Radeče in sevniško društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje.

Njegovo sofinanciranje je nedavno odobrilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja evropski sklad za regionalni razvoj, so še zapisali v posavski razvojni agenciji.

Po njenih podatkih sicer prebivalec Slovenije v povprečju letno ustvari 10,5 litrov odpadnega jedilnega olja. Iz litra odpadnega jedilnega olja kot surovine pa je možno izdelati skoraj liter biodizelskega goriva. Zbiranje in predelava odpadnega olja posledično omogočata tudi zmanjšanje stroškov delovanja kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav, so še opozorili.

M. K.