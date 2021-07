Oživljanje ni uspelo

30.7.2021 | 07:00

Včeraj ob 18.25 so v naselju Gorenje Zabukovje, občina Mokronog-Trebelno, gasilci PGD Trebelno kot prvi posredovalci pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje pri oživljanju obolele osebe. Oživljanje ni bilo uspešno.

Ogenj uničil avto

MInulo noč malo po polnoči je v naselju Hom, občina Šentrupert, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Šentrupert so pogasili požar, vlečni službi pomagali pri nalaganju vozila in razsvetljevali kraj dogodka. Vozilo je bilo v požaru uničeno.

Razkuževali avtošolo

Ob 8.24 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici, gasilci PGD Sevnica razkužili notranje prostore avtošole.

Odklepali avtomobil

Ob 12.11 so na Rozmanovi ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odklenili osebno vozilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEDENJ, na izvodu BEDENJ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOKI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA;

-od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURČIČEVA, izvod 3. KRESETOVA, OF, VEGOVA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežic z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Brezina med 10:00 in 12:00 uro in na območju TP Brežice Vino med 08:00 in 14:00 uro; na področju Brestanice z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Kališovec, Zgornja Blanca, Marisove loze, Ložice in Stranje med 08:20 in 13:00 uro; na področju Sevnice z okolico (nadzorništvo Sevnica) pa na območju TP Podvrh, Trnovec, Komorivec, Pusti vrh, Priklence, Poklek, Selce, Krajna Brda in Krajna Brda 2 med 08:20 in 13:00 uro.

