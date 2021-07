2. Anin glasbeni večer

30.7.2021 | 08:15

Leskovec pri Krškem - Na god sv. Ane je v leskovški cerkvi sv. Ane potekal drugi letošnji Anin glasbeni večer, na katerem so zbrani lahko prisluhnili duetu Bonissiva, glasbi Anamarije Božič (vokal in flavta) z Rake in Urbana Učanjška (klavir) iz Krškega.

Oba že kar nekaj let ubirata korake v svet glasbe, saj so za njima kljub mladosti lepi dosežki. Anamarija je na tekmovanju v Požarevcu dosegla prvo mesto z 99 točkami, Urban pa danes nastopa v glasbeni zasedbi Lila, oba sta tudi člana pihalnega orkestra Krško.

Anin glasbeni večer je povezoval Janez Bizjak.

A. H.; foto: Matija Gorenc

