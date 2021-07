V novi sezoni z Lapornikom, Kosijem in Stergarjem

30.7.2021 | 09:10

Foto: KK Krka

Novo mesto - V novi sezoni bodo imeli pomembno vlogo v ekipi Košarkarskega kluba Krka tudi trije, ki so v minuli sezoni že navduševali v dresu Novomeščanov. Luka Lapornik, Jan Kosi in Leon Stergar ostajajo krkaši, sporočajo iz kluba.

''Tudi v novi sezoni z nami ostaja kapetan Luka Lapornik, ki je s svojim pristopom do igre, dela in Krkinega dresa zgled za vse mlade. Verjamem, da bo tudi letos delil svoje bogate izkušnje s plejado mladih igralcev, ki bodo pri nas dobili svoje minute in priložnost. Pod košem ostaja z nami Jan Kosi, ki je v prvi sezoni upravičil pričakovanja. Prepričan sem pa, da lahko pokaže še nekaj več. V lanski sezoni je nase opozoril Leon Stergar, od katerega pričakujemo, da bo letos storil še korak ali kar dva naprej!'' je povedal direktor kluba Jure Balažić.

Luka Lapornik (1988) ima najdaljši staž igranja v KK Krka. 195 centimetrov visoki branilec je za Krko prvič zaigral leta 2013 in ostal v njej tri sezone. Po igranju na tujem (Joventut iz Badalone in romunska Steaua) se je leta 2018 vrnil v Novo mesto. V Sloveniji je dosedaj nosil še dres Šentjurja in Zlatoroga.

Z Novomeščani je osvojil štiri pokalne lovorike in naslov državnega prvaka. V minuli sezoni je v Ligi ABA na tekmo beležil po 7,6 točke, 3,8 skoka in 1,5 podaje. V Ligi NKBM je 10,4 točke na tekmo dodal še po 3,1 skok in 1,7 podaje. V zaključku sezone se je izkazal tudi z izjemno potezo na finalnem turnirju pokala Spar, ko je s trojko ob zvoku sirene poskrbel za zmago Krke proti Cedeviti Olimpiji in napredovanje v finale. Luka Lapornik je z dobrimi igrami v dresu Krke v minuli sezoni debitiral v slovenski članski reprezentanci.

''Veselim se začetka nove sezone. Da spoznam soigralce in da začnemo skupaj delati. Poletje sem izkoristil za dobro regeneracijo, zato sem pripravljen na nove izzive. Upam pa, da bodo letos pogoji boljši za naše navijače in podpornike. Zato jih na tem mestu vabim v dvorano, da nas podprejo!'' se nove epizode v Krki veseli kapetan.

V dresu Krke ostaja tudi reprezentant Jan Kosi. 204 cm in leta 1996 rojeni Kosi je svojo športno pot začel v KK Elektra Šoštanj, kjer je igral med letoma 2013 in 2016. Pred prihodom v Novo mesto je bil štiri leta v Kopru. V minuli sezoni je osvojil četrto zaporedno pokalno lovoriko, tri s Koprčani, eno s krkaši. V Ligi ABA je v lanski sezoni na tekmo beležil po 4,4 točke in 2,4 skoka, v domačem prvenstvu pa po 6,4 točke in 3,2 skoka. ''Komaj čakam, da se vrnem v Novo mesto in da se začnejo tekme. Mislim, da je pred nami zelo dobra sezona. Se pa že veselim podpore s tribun naših gledalcev in navijačev!'' ob tem pove Jan Kosi.

Član Krkinega moštva ostaja tudi branilec Leon Stergar (193 cm, 2000), ki je športno pot začel v Košarkarskem klubu Krško, od sezone 2017/2018 pa je član Krke. ''Zadovoljen sem, ker sem ostal v Novem mestu. Veselim se nabiranja novih izkušenj in tekem v prihajajoči sezoni. Upam, da bomo letošnjo sezono imeli podporo s tribun in se že veselim, da v domači dvorani znova zaigram pred gledalci,'' je povedal Leon Stergar, ki je v zadnji sezoni med člani v Ligi NKBM igral po 14 minut na tekmo, v tem času je vknjižil po 6,1 točke, 2,5 skoka in 1,9 podaje.

M. K.

