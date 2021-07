Damijan Šinigoj med peterico finalistov za 25. večernico

30.7.2021 | 12:00

Damijan Šinigoj (foto: Igor Vidmar)

Maribor/Novo mesto - Znani so finalisti večernice 2021, to so Barbara Gregorič Gorenc, Borut Gombač, Sebastijan Pregelj, Simona Semenič in Novomeščan Damijan Šinigoj. Podelitev 25. večernice, nagrade za najboljše mladinsko literarno delo minulega leta, izdano pri kateri od slovenskih ali zamejskih založb ali v samozaložbi, bo septembra na srečanju Oko besede v Murski Soboti. Vredna je 3000 evrov.

Barbara Gregorič Gorenc je nominirana za knjigo Negotove pesmi (Mladinska knjiga), Borut Gombač za Skrivnost lebdeče knjige (Litera), Sebastijan Pregelj za delo Vrnitev (Miš), Simona Semenič za Skrivno društvo KRVZ (Mladinska knjiga) in Damijan Šinigoj za roman Kjer veter spi (Miš). Žirija v sestavi Melita Forstnerič Hajnšek, Dragica Haramija (predsednica), Darka Tancer Kajnih, Alenka Urh in Barbara Zorman, je peterico del izbrala izmed izbrane deseterice knjig, kandidatk za večernico 2021.

Šinigojev pustolovski roman Kjer veter spi (zanj je letos že prejel nagrado desetnica) je napeta in tudi kompozicijsko razgibana knjiga, v kateri se srečata dve liniji - v eni gre bralec po sledeh pogrešanega uslužbenca Zavoda za gozdove, v drugi sledi fantu in dekletu, ki si hočeta privoščiti pustolovščino, a se ta kmalu prevesi v dramo s srečnim koncem. Zgodba je kljub fikcijskosti izpisana zelo realistično in psihološko prepričljivo, menijo člani žirije.

Lani je večernico dobil Andrej Rozman Roza za knjigo Rimuzine in črkolazen.

STA; M. K.