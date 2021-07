Vlomil in nič našel

30.7.2021 | 10:00

V Dolenjih Raduljah je med 25. 7. in 29. 7. nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Migranti vse do Novega mesta

Policisti so na območju Novega mesta izsledili in prijeli dva državljana Irana in državljana Afganistana. Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

V enem dnevu 62 posredovanj

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer od zadnjega (včerajšnjega) poročanja intervenirali v 62. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 192 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 20. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi požara, nesreče pri delu in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.