Lukanova na 5000 m na OI odstopila; ''Na naslednjih OI bom močnejša''

30.7.2021 | 13:30

Klara Lukan (Instagram)

Tokio - Slovenska atletinja Klara Lukan je na olimpijskih igrah v Tokiu v kvalifikacijah teka na 5000 m odstopila. Tekla je v drugi skupini, v kateri je bila najboljša Etiopijka Gudaf Tsegay (14:55,74). Ta pa je imela šele deveti skupini izid, v prvi skupini je bila najboljša Nizozemka Siffan Hassan (14:47,89).

Hassanova, tekmovalka etiopskega rodu in dvakratna evropska prvakinja, je tako potrdila vlogo ene izmed glavnih favoritinj za zmago v finalu, kar bi bilo njeno prvo olimpijsko odličje.

Na prejšnjem svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi je bila zlata na 10.000 in 1500 m, ima še dve bronasti medalji s SP leta 2015 v Pekingu (1500 m) in leta 2017 v Londonu (5000 m).

Šentjernejčanka najmlajša v slovenski atletski zasedbi

Lukanova, debitantka na velikem članskem tekmovanju na prostem, ki je velik uspeh dosegla že z uvrstitvijo na največji športni dogodek leta, je zelo dobro začela in bila po prvih 10.000 m na šestem mestu v koloni 18 tekačic v skupini. Kilometer pozneje je bila deveta, a še vedno tesno za vodilnimi.

Mesto višje je bila po 3000 m, tekla je v ritmu, ki bi ji bržkone prinesel osebni rekord, dober krog pozneje pa se je ritem zelo povečal in Lukanova je izgubila stik z najboljšimi. Kmalu nato je stopila s tekaške steze in predčasno končala nastop.

"Danes očitno ni bil moj dan. Mi je zelo žal zapravljene tako velike priložnosti, ampak v določenem trenutku so noge postale tako zelo težke, da nato nisem bila psihično več zmožna vztrajati v bolečini še 1300 m. Pogoji so bili specifični, zelo visoka vlažnost zraka je pripomogla k večji utrujenosti. Verjamem, da je ta neuspeh dobra šola in bom na naslednjih OI močnejša. Naporna in dolga sezona tekem je za mano in sem fizično ter mentalno zelo utrujena," je sporočila Lukanova.

Dvajsetletna Šentjernejčanka je bila letos srebrna na mladinskem EP. Prvi članski nastop na veliki tekmi v dvorani je opravila marca letos in bila na EP v Torun 18. na 3000 m.

Lukanova, z 20 leti najmlajša v sedemčlanski slovenski atletski zasedbi, je bila tretja po vrsti v slovenski ekipi, ki je nastopila na uvodni dan tekmovanj v kraljici športov. Kristjan Čeh se je v metu diska suvereno uvrstil v finale, Maja Mihalinec Zidar pa je ostala brez polfinala na 100 m.

STA; M. K.