FOTO: V Metliki protestirali zaradi prometne gneče

31.7.2021 | 15:45

Udeleženci današnjega shoda v Metliki so simbolično izrazili protest s hojo v krožišču. (foto: M. L.)

Predsednica sveta mestne skupnosti Metlika Alenka Tomašič (foto: M. L.)

Tile turisti iz Nemčije potujejo na počitnice na otok Murtar. Danes dopoldne so se skušali čakanju v koloni izogniti po cesti iz semiške smeri. Ustavili so jih pred krožiščem v Metliki, kjer so spet morali čakati. (foto: M. L.)

Metlika - Danes so v Metliki prebivalci s protestnim shodom opozorili na nevzdržne prometne razmere v tem mestu zaradi številnih vozil, ki potujejo iz novomeške smeri skozi mejni prehod Metlika.

Ker je vozil veliko, nastaja skozi vso Metliko kolona. Danes, kot že tudi prejšnji konec tedna, sicer ni bilo kolone skozi mesto, ker so policisti ustavljali vozila že pred Metliko. Pred tem je to poletje nekajkrat že bila dolga kolona skozi mesto, ki je nastajala že veliko prej.

Promet se v tem mestu zgosti vsako poletje, drugače je bilo le med zatišjem zaradi epidemije. Kolone nastajajo tudi ob praznikih, ko skozi Metliko potujejo v obe smeri prebivalci Hrvaške, Bosne in tudi drugih območij, ki sicer živijo v različnih evropskih državah.

Predstavnikov države ni bilo ...

»Prebivalci želijo rešitev tako dolgoročno kot kratkoročno. Dolgoročna rešitev bi bila začetek izgradnje tretje razvojne osi, ki naj bi se začela v Metliki. Na današnji dogodek smo povabili ministra za notranje zadeve, ministra za infrastrukturo, državne sekretarje na teh ministrstvih in direktorico direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Odgovora nismo dobili,« je na shodu povedala predsednica sveta Mestne skupnosti Metlika Alenka Tomašič.

... zato pa podpora župana

Prav je, da prebivalci izrazijo svoje zahteve tudi na tak način, je danes dejal metliški župan Darko Zevnik. »Čimprej je treba zgraditi cesto, ki bo prometno razbremenila središče Metlike. Na srečo smo dosegli dogovor s policijo, da policisti ustavljajo vozila na zgornjem rondoju in potem spuščajo avtomobile naprej toliko, kolikor jih lahko sprejme mejni prehod. Je to rešitev za samo mesto Metlika, ni pa rešitev za ostale kraje, ki so na razdalji do tukaj. V tem trenutku je kolona dolga že skoraj sedem kilometrov, to je do Suhorja,« je danes poudaril župan Darko Zevnik. Povedal je, da se bo naslednji teden sestal s predstavniki uprave Darsa na temo reševanja prometnih razmer v Metliki.

V stresu samo zato, ker moraš čez cesto ...

»Ob koncu tedna so velike težave za prebivalce Metlike in okolice, ker je večina trgovin, pa banka, pošta, in še kaj, na desni strani ceste. Torej prebivalci, če hočejo opravljati neke svoje vsakodnevne dejavnosti, morajo preko ceste. In zaradi tega prometa večkrat padejo v kolone in izgubijo bistveno več časa. Vsi peš ne grejo oziroma ne morejo, ker so nakupi mogoče pač večji in je težko prenašati. Posebno starejši prebivalci se znajdejo v taki težavi. V bistvu je dostop do trgovin skoraj onemogočen,« je povedal Matjaž Rus iz Metlike.

Udeleženci shoda so svoj današnji miren protest zaključili s skupinsko hojo okoli krožišča v Metliki, pred katerim so policisti ustavljali kolono.

Številna vozila, tudi tista s tujimi registracijami, so že v tistem času, ko je še trajal protestni shod, začela prihajati iz semiške smeri. Na cesto, ki pripelje iz Semiča, so se vključili tako, da so na Suhorju, kjer so se znašli v koloni, zavili z glavne ceste desno v Berečo vas in naprej Gornjo Lokvico.

Celo po poljskih poteh

Kako se številni vozniki skušajo izogniti večurnemu čakanju v koloni daleč pred Metliko, je danes, in tudi že včeraj, videl tudi Zdenko Videtič iz Bereče vasi. »Vsak dan se peljem z mopedom v Metliko, tudi danes sem se kar ob koloni. Včeraj in danes, posebno danes, je strašna gneča tu na cestah. Večinoma so Nemci in Avstrijci, tudi Poljaki, vmes je zelo veliko tudi Slovencev. Ker je na glavni cesti kolona, veliko ljudi zavije na stranske ceste. Peljejo v Berečo vas in Lokvico pa naprej v Metliko, ali pa gredo po drugi strani skozi Slamno vas. Z glavne ceste gredo tudi v Trnovcu desno in gredo naprej za Metliko po poljskih poteh,« je povedal Zdenko Videtič.

M. L.

