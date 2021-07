Kljub hitri pomoči nenadna smrt; motorist trčil v srno

31.7.2021 | 19:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Danes ob 9.11 je na Muljavi, občina Ivančna Gorica, oseba nenadno obolela in ni kazala znakov življenja. Poleg reševalcev NMP Ljubljana in zdravnika ZD Ivančna Gorica so posredovali tudi gasilci PGD Muljava. Osebi so nudili prvo pomoč z oživljanjem. Kljub hitri intervenciji reševalnih služb je oseba umrla na kraju dogodka.

Obolelega prepeljali v bolnišnico

Ob 8.19 so v naselju Dramlja, občina Brežice, gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta, v katerem se je nahajala obolela oseba. Reševalci NMP Brežice so obolelo osebo na kraju oskrbeli in jo prepeljali v SB Brežice.

Motorist trčil v srno

Ob 9.50 je na cesti Kočevje–Dvor, občina Kočevje, pri naselju Stari Log motorist trčil v srno in padel. Posredovali so gasilci PGD Kočevje in Žužemberk. Zavarovali so kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP Kočevje. Za poginulo srno je poskrbel pristojne lovec.

Z avtom oplazil kolesarja ...

Ob 10.29 je v naselju Dolenji Boštanj, občina Sevnica, voznik z osebnim vozilom oplazil kolesarja, ki se je pri tem poškodoval. Reševalci NMP Sevnica, so poškodovanega kolesarja na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

... eden pa je sam padel

Ob 13.22 je v naselju Slinovce, občina Kostanjevica na Krki, padel kolesar in se pri tem poškodoval. Reševalci NMP Krško so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

