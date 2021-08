Nenadoma obolel otrok potreboval pomoč

1.8.2021 | 08:35

Sinoči ob 19.11 je na Trgu svobode v Sevnici nenadoma obolel otrok potreboval nujno medicinsko pomoč. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so nudili pomoč otroku do prihoda reševalcev NMP. Reševalci NMP Krško so obolelega oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Prevrnil se je

Ob 21.28 je pri Gorenji vasi, občina Ivančna Gorica, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se prevrnil. Posredovali so gasilci PGD Stična in GB Ljubljana, ki so odklopili akumulator, kraj zavarovali in s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila. Reševalci so jo prepeljali v bolnišnico.

M. K.