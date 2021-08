FOTO: Na festivalu golov v Velenju uspešnejša Krka; Brežičani do točke

1.8.2021 | 10:50

Vse fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji) so z včerajšnje tekme v Brežicah.

Brežice - Začela se je nova sezona tudi v drugi slovenski nogometni ligi, v kateri imamo Dolenjci in Posavci še naprej tri klube. Novomeščani so včeraj na gostovanju v Velenju zmagali s 4:3, Brežičani so na domačem igrišču z ekipo Fužinar Vzajemci igrali neodločeno 1:1, medtem ko bodo nogometaši Krškega na zelenico stopili danes, pomerili se bodo z lendavsko Nafto.

Krka, ki ji je v pretekli sezoni le malo manjkalo, da se ni uvrstila v prvo ligo, je odlično začela prvenstvo. Mrežo Rudarja iz Velenja je novinec v ekipi Žiga Jurečič načel v 18. minuti, tri minute zatem so po avtogolu Luke Verbiča Novomeščani vodili že z 2:0. Velenjčani so v naslednjem napadu uspeli znižati zaostanek, natančen je bil Vito Štrakl. V 28. minuti so se Dolenjci veselili novega zadetka, za 3:1 je poskrbel Ivan Pranjić, nekaj trenutkov zatem pa je Matic Marcius povišal na 4:1. Tik pred iztekom prvega polčasa je Rudar uspel znižati na 4:2, iz bele točke je bil natančen Sousa Saramago Brian, ki je v 70. minuti s svojim drugim zadetkom na tekmi postavil tudi končni rezultat.

V Brežicah gledalci niso videli toliko zadetkov. Precej spremenjena domača zasedba v primerjavi z lansko sezono je bila v prvem polčasu v povsem podrejenem položaju. Le proti koncu polčasa so uspeli ogroziti nasprotnikova vrata, a je bil Rok Gorenc pri zaključnem strelu premalo zbran. Fužinar je pletel igro okoli kazenskega prostora, vendar si v prvih petinštiridesetih minutah ni uspel priigrati resnejše priložnosti. Domačega vratarja Kruljca je v 52. le ukanil Jakov Katuša, Brežičani pa so dvajset minut zatem uspeli izenačiti. Prenovljeno zasedbo Željka Mitrakovića je do točke popeljal novinec Sebastian Lesjak.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija