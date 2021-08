Tudi danes daljši zastoji na mejnih prehodih; v Metliki, na Vinici in Obrežju se že čaka dobri dve uri

Na nekaterih cestah po državi in na mejnih prehodih je promet na enega prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v poletni sezoni še naprej zgoščen. Najbolj obremenjene so poti ob Avstriji in Hrvaški.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na podravski avtocesti kolona vozil pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški dolga približno devet kilometrov.

Na dolenjski avtocesti je med priključkom Brežice in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški zastoj dolg tri kilometre.

Proti Hrvaški je pred Dobovcem kolona dolga dva kilometra, pred Jelšanami pet do šest kilometrov in pred Metliko 1,5 kilometra.

Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je zastoj dolg sedem kilometrov. Predor proti Sloveniji občasno zapirajo.

Za izstop iz države se na mejnem prehodu Gruškovje čaka tri ure, na prehodih Jelšane, Metlika, Obrežje, Starod in Vinica več kot dve uri, na mejnem prehodu Dobovec in Dragonja pa okoli dve uri.

Za vstop v državo je medtem čakalna doba na prehodu Gruškovje tri ure, Obrežje in Rogatec okoli dve uri, Dragonja do ene ure, Zavrč pa približno pol ure.

