Evropsko prvenstvo in pokal zveze SKDUN

1.8.2021 | 15:00

Češča vas - Včeraj se je na velodromu v Češči vasi začelo evropsko karate prvenstvo in evropski pokal zveze SKDUN (Shotokan Karate Do of United Nation), ki ga organizirata Karate klub Novo mesto v sodelovanju s karate unijo Slovenije in Karate klubom Črnomelj. Nastopilo je več kot 500 tekmovalcev iz različnih evropskih držav. Tekmovanje v katah in športnih borbah posamezno in ekipno poteka tudi danes.

»Smo edini v Sloveniji, ki v teh časih organiziramo takšno prvenstvo. Zelo smo zadovoljni, da je tekmuje toliko mladih. Nekoliko težav pa imamo s to vročino v dvorani, razmere so težke za vse,« je povedal vodja organizacijskega odbora Franjo Horn.

Domači karateisti imajo tako možnost, da se merijo z vrstniki iz drugih evropskih držav. Horn poudarja, da je priprava takšnega prvenstva zahteven zalogaj in se zahvaljuje vsem, ki so pri tem kakorkoli pomagali. Obenem pa je to tudi lepa promocija Novega mesta z okolico. Včerajšnjega odprtja prvenstva se je udeležil tudi podžupan Mestne občine Novo mesto Boštjan Grobler.

V novomeškem klubu upajo, da bodo čim več odličij pobrali domači tekmovalci. »Karate je šport, pri katerem mladi zelo dobro razvijejo motoriko telesa. Čeprav nekateri mislijo, da je to nasilen šport, temu ni tako. Gre za razvoj duha in telesa, zato vabimo otroke, da se včlanijo v naš klub,« še dodaja Horn.

Besedilo in fotografije: R. N.

