Prenova mestnega jedra: Rozmanova na pol, zdaj še Kastelčeva

1.8.2021 | 18:30

Potem ko se na Rozmanovi več kot pol leta ni zgodilo skoraj nič, so na začetku tega tedna ekspresno začeli polagati kocke in pripravljati vozišče za promet, ki naj bi po tem delu Rozmanove stekel že v sredo. S tem prenova tega dela Rozmanove ni končana, predvsem park med Rozmanovo in Prešernovim trgom je v še precej surovem stanju. (Foto: I. Vidmar)

Alenka Novak

Novo mesto - Ta teden se v sklopu prenove mestnega jedra začenja prenova Kastelčeve ulice ter dela Rozmanove med knjižnico in odcepom za Loko – Prenova Rozmanove se je sprva zavlekla zaradi obsežnejših arheoloških del, a se tudi potem ni dolgo nič premaknilo

Čeprav prenova dela Rozmanove ceste od križišča s Kastelčeve do Knjižnice Mirana Jarca še ni končana, bodo v naslednjih dneh začeli prenavljati tudi Kastelčevo ulico ter nadaljevali prenovo Rozmanove med knjižnico in odcepom za Novi trgom in Loko.

Zapore

Predvsem obnova Kastelčeve in nadaljevanje prenove Rozmanove bosta povzročila precejšnje spremembe prometnega režima v tem delu mestnega jedra, saj bo Kastelčeva ulica ves čas prenove, ki bo predvidoma trajala do konca septembra, popolnoma zaprta za ves promet, na Rozmanovi cesti pa bo v času prve faze, ki bo trajala do 9. avgusta, in v tretji fazi od 31. avgusta do 27. septembra veljala delna zapora, v drugi fazi pa bo od 10. do 30. avgusta tudi tu veljala popolna zapora. Zapore bodo veljale vse dni ves dan od polnoči do polnoči.

Čeprav, kot rečeno, del Rozmanove od križišča s Kastelčevo do knjižnice še ni končan, pa so gradbinci v začetku tega tedna za končali prenovo vozišča, kjer bo med omenjeno zaporo Kastelčeve ulice kljub vsemu potekal promet, kar bo omogočilo dostop stanovalcem tistega območja, dostavo in dostop do gradbišča. Izvoz za stanovalce in dostavo bo z Glavnega trga urejen po prenovljenem delu Rozmanove, Vrhovčevi, Kratki ulici in ulici K sodišču. Med popolno zaporo dela Rozmanove ceste med knjižnico in odcepom za Novi trg in Loko bo dostop za stanovalce, dostavo in gradbišče urejen prek Kapiteljske ulice in Florjanovega trga. Novomeška občina bo o poteku del in trajanju zapor občane sproti seznanjala na svoji spletni strani, saj se opisani terminski načrt lahko zaradi morebitnih obsežnejših arheoloških raziskav še precej spremeni.

Arheološke raziskave

Arheološke raziskave naj bi bile glavni vzrok, zakaj prenova Rozmanove ceste med križiščem s Kastelčevo ulico in knjižnico še ni končana. Celotna obnova Rozmanove ceste, Kastelčeve in Linhartove ulice ter Prešernovega trga naj bi bila končana 14. januarja prihodnje leto. Gradnja se je začela prvega oktobra lani, vendar so se dela tudi po koncu arheoloških del vse do tega tedna premikala po polžje, le sem ter tja je bilo na gradbišču videti kakega delavca, pravega napredka pa ni bilo.

Slon in prenova

Dolgotrajna obnova je bolj ali manj prizadela tudi lastnike oziroma najemnike tamkajšnjih lokalov, ki jih tam sicer ni veliko, je pa res, da je bilo njihovo delovanje v tem času moteno ali pa prekinjeno tudi zaradi epidemije. Alenka Novak, ki na Rozmanovi cesti vodi nekoč zelo obljuden in priljubljen Kava bar pri Slonu, pravi, da tja zdaj prihajajo le še stalni gosti: »Zelo redko se zgodi, da pride na pijačo kdo, ki ga ne poznam po imenu. Stalne goste, ki v Slona hodijo že leta ali celo desetletja, gradbišče pred lokalom ne moti, naključne mimoidoče pa ne mika, da bi pili kavo dva metra od gradbiščne ograje in mešalca ob njej. Sicer pa ne vem, ali je na upad dohodka bolj vplivala korona ali gradbišče, se mi zdi da celo bolj epidemija. Je pa res, da zaradi prenove Rozmanove ceste ne moremo pripravljati dogodkov, koncertov, ki smo jih imeli tu prej večkrat.«

Prispevek je objavljen v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista.

I. Vidmar