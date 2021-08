Zbil srno, nato vanjo trčil še eden

2.8.2021 | 07:00

Sinoči ob 20.57 je na regionalni cesti Ribnica-Kočevje osebno vozilo zbilo srno, v katero je nato naletelo tudi nasproti vozeče osebno vozilo. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, na enem vozilu odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in pomagali delavcem avto vleke pri nalaganju vozila. Za poginulo srno je poskrbel pristojni lovec. Poškodovanih ljudi v nesreči ni bilo.

Zagorel avto

Ob 21.15 je na Cesti krških žrtev v Krškem zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so kraj dogodka zavarovali in požar pogasili.

Goreli odpadki v gozdu

Ob 21.11 je v bližini kamnoloma Vrhpeč, občina Trebnje, gorel odpadni material v gozdu. Gasilci PGD Trebnje, Lukovek in Mirna Peč so pogasili požar, ki se je razširil v gozd na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 11:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOK;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu ZELENA POT.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA PRI GRADIŠČU, izvod 3. PROTI SELAM STARA GORA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 10:00 do 12:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Hom vas, nizkonapetostno omrežje – Sever-Hom, Grm.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Gline jame med 8. in 14. uro, na področju nadzorništva Brežice na območju TP Dobova vrtec med 12. in 14. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Vrbje in Črneški vrh med 8.30 in 12. uro.

M. K.