Za konec uvodnega kroga 2. SNL remi Krčanov

2.8.2021 | 08:00

S sobotne tekme v Brežicah (foto: arhiv; R. N.)

Nogometaši v 2. slovenski ligi so z nedeljskima tekmama sklenili uvodni krog nove sezone. Drava in Beltinci sta se razšla z 1:1, Nafta in Krško pa z 2:2.

Podprvak 2. slovenske nogometne lige v prejšnji sezoni, novomeška Krka, je v soboto, kot smo poročali, novo sezono začel z zmago. V Velenju je premagal domači Rudar s 4:3. Že v prvem polčasu je padlo šest zadetkov, na tekmi pa je dva dosegel Rudarjev Brian Sousa Saramago, enega z bele pike.

Na drugih sobotnih tekmah je Primorje premagalo Rogaško z 2:0, Bilje so bile z 1:0 boljše od Ilirije 1911, Roltek in Jadran sta se razšla z 1:1, enak izid pa je bil tudi na tekmi Brežic in Fužinarja.

Sezono 2. SNL sta že v petek odprla Triglav in Gorica, z 2:1 je zmagal kranjski klub.

- petek, 30. julij:

TRIGLAV KRANJ - GORICA 2:1 (0:0)

* Športni center Kranj, gledalcev 60, sodniki: Matoša, Kasapović, Kolenc.

* Strelci: 1:0 Brkić (53.), 2:0 Matić (81.), 2:1 Velikonja (95./11 m).

* Triglav Kranj: Čadež, Brkić, Šalja, Jakupovič (od 73. Matič), Vršič (od 86. Skok Jekovec), Čeh (od 73. Schweiger), Matić (od 86. Bojić), Vuković, Kopač (od 61. Dakič), Ivetić, Zlatkov.

* Gorica: Likar, Urbančič, Velikonja, Širok, Marc, Frešer (od 82. Hrka), Ahmetaj (od 82. A. Marinič), L. Marinič (od 63. Leban), Mevlja, Vekić, Cerovec.

* Rumeni kartoni: Kopač, Matič; Cerovec, Mevlja.

* Rdeči karton: /.

- sobota, 31. julij:

VITANEST BILJE - ILIRIJA 1911 1:0 (0:0)

* Bilje, gledalcev 100, sodniki: Podgoršek, Habuš, Jamnik.

* Strelec: 1:0 Peršič (63.).

* Bilje: Lipičar, Batič (od 90. Basholli), Erniša (od 82. Pušnar), Breganti, Doplihar (od 74. Brešan), M. Žižmond (od 46. Peršič), Koron, Humar, Jermol, L. Žižmond, Židan.

* Ilirija: Baš, Čufurovič, Zec, Gajič (od 63. Beguš), Kuzmić, Djermanović (od 63. Đajič), Piskule (od 63. Gutić), Kustrin (od 77. Kuhar), Jašaragič, Kepic (od 81. Zagorec), Petric.

* Rumeni kartoni: M. Žižmond, Židan; Čufurovič.

* Rdeči karton: /.

ROLTEK DOB - JADRAN DEKANI 1:1 (0:0)

* Dob, gledalcev 200, sodniki: Čontala, Herženjak, Kranjc.

* Strelca: 0:1 Piciga (57.), 1:1 Petrovič (90./11 m).

* Roltek Dob: Čretnik, Avbelj (od 68. Zupan), Šipek (od 78. Zenković), Gregorin (od 58. Ciglar), Račić, Levec (od 78. Ostojič), Pišek, Petrovič, Rems (od 86. Kasnik), Križnik, Makovec.

* Jadran: Jurca, Vranješ, Perhavec, Meštrić, Babič (od 51. Hadžić), Klavora, Vitezica, Piciga, Koprivica (od 78. Jakomin), Zorko, Jurman (od 62. Zyba).

* Rumeni kartoni: Rems, Račić; Klavora, Koprivica, Babič, Zorko.

* Rdeči karton: /.

PRIMORJE - ROGAŠKA 2:0 (0:0)

* Ajdovščina, gledalcev 202, sodniki: Kovačič, Habibović, Knafelc.

* Strelca: 1:0 Bobarić (60.), 2:0 Šolaja (70.).

* Primorje: Zagomilšek, Jakopović, Džuzdanović, Badžim, Dedić, Bobarić (od 80. A. Kuraj), Bužinel (od 58. Zavnik), Itrak, Nagode, J. Kodermac (od 58. Šolaja), Škarabot (od 12. Perko).

* Rogaška: Lojen, Kodelič, Majcen, Rokavec, Ploj, Neskič (od 75. Gobec), Ptiček, Pavlović, Matošević, Pirtovšek, Ferčec.

* Rumeni kartoni: J. Kodermac, Itrak, Perko, Dedić; Pavlović, Neskič.

* Rdeči karton: /.

RUDAR VELENJE - KRKA 3:4 (2:4)

* Velenje, gledalcev 120, sodniki: Šabanagić, Todorović, Kužnik.

* Strelci: 0:1 Jurečič (18.), 0:2 Verbič (21./avtogol), 1:2 Štrakl (22.), 1:3 Pranjić (28.), 1:4 Marcius (31.), 2:4 Sousa Saramago (45./11 m), 3:4 Sousa Saramago (70.).

* Rudar: Sekulić, Verbič, Barič, Jukić, Tubić (od 81. Majcenovič), Štrakl (od 59. Vošnjak), Sousa Saramago, Spudić (od 60. Koprivnik), Jovan, Hrovat, Jovanović.

* Krka: Pintol, Vrandečič, Ejup, Bedek, Kalpachki (od 62. Zakrajšek), Marcius (od 69. Koritnik), Dušak, Krznarić, Jurečič (od 62. Pantelić), Pranjić, Kastrevec (od 79. Brekalo).

* Rumeni kartoni: Barič, Jukić; Kalpachki, Pantelić.

* Rdeči karton: /.

BREŽICE 1919 TERME ČATEŽ - FUŽINAR (0:0)

* Brežice, gledalcev 150, sodniki: Kondić, Čiča, Brezovar.

* Strelca: 0:1 Katuša (52.), 1:1 Lesjak (72.).

* Brežice: Kruljac, Femec (od 69. Mrvič), Mitrović, Kocjančič, Krašovic, Lesjak, Gorenc, Geč (od 55. Regović), Sivonjić, Vujčić, Ruedl (od 90. Bajs).

* Fužinar: Marčič, Kašnik, Pesjak (od 61. Trdina), Kitek (od 68. Vuksanović), Potokar (od 83. Rauter), Horvat, Paradiž, Vardić, Ćoralić, Kovač, Katuša (od 61. Radić).

* Rumeni kartoni: Lesjak, Mitrović, Vujčić; Radić, Potokar, Vuksanović.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 1. avgust:

DRAVA PTUJ - BELTINCI KLIMA TRATNJEK 1:1 (1:1)

* Ptuj, gledalcev 150, sodniki: Vivod, Karmel, Lahovič.

* Strelca: 1:0 Kralj (33.), 1:1 Maučec (40.).

* Drava: Mikulić, Šlamberger, Sekulić, Kryeziu, Kahrimanović, Jevremović, Rogina (od 83. Drevenšek), Nikpalj, Bah, Kralj, Lovenjak (od 56. Ivančević).

* Beltinci: Zver, Cener (od 88. Klobasa), Kudumija (od 46. Marič), Grobelnik (od 63. Pihler), Džumhur (od 80. Hari), Raduha, Sočič, Maučec, Zeljković, Mörec, Kaučič.

* Rumeni kartoni: Maučec, Cener, Nikpalj; Kralj, Raduha, Sočič.

* Rdeči karton: /.

NAFTA 1903 - KRŠKO 2:2 (2:1)

* Lendava, gledalcev 350, sodniki: Veselič, Perger, Sužnik.

* Strelci: 1:0 Stare (9.), 1:1 Ribič (27.), 2:1 Vinko (34./11 m), 2:2 Tiganj (67./11 m).

* Nafta 1903: Cotman, Bolla, Haljeta, Szökrönyös (od 63. Burai), Drk, Novinič, Stare, Kumer, Živko, Rebernik, Vinko.

* Krško: Bagola, Tomiček, Zukić, Baskera (od 68. Jurčec), Ribič, Tiganj, Ribič (od 68. Barać), Korošec, Predanič, Stopar, Bubnjević (od 56. Stanić).

* Rumeni kartoni: Haljeta, Bolla, Novinič, Rebernik, Živko, Burai; Korošec, Tiganj, Stanić.

* Rdeči karton: /

STA; M. K.