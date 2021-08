Obnova cestišča na odseku Grahovica-Jablanica; na Logu parcelacija pred izgradnjo mostu

2.8.2021 | 10:30

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Sevnica - V hribovitih predelih tudi sicer pokrajinsko zelo razgibane sevniške občine so ceste na večjih strminah še toliko bolj izpostavljene vremenskim razmeram in prometnim obremenitvam in lahko prihaja tudi do večjih poškodb cestišča. Občina Sevnica zato, kot sporoča, redno namenja sredstva tudi za sanacijo in vzdrževanje lokalnih cest.

V minulem tednu so tako obnovili najbolj poškodovani del ceste v dolžini 600 metrov na odseku od Grahovice v smeri Jablanice na območju krajevne skupnosti Boštanj, kjer so poškodbe zaradi posedanja cestišča in dotrajanosti asfaltne prevleke že ogrožale normalno prevoznost. Na posameznih odsekih, kjer so se pojavili usadi, so opravili globinske sanacije, na celotnem odseku pa tudi delno razširili cestišča, utrdili bankine, uredili odvodnjavanje in preplastili cesto z novo asfaltno prevlek

Na Logu se začenja parcelacija zemljišč pred izgradnjo mostu

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pred izgradnjo premostitvenega objekta čez reko Savo in glavno železniško progo Zidani Most-Dobova pa na območju naselja Log v tem tednu začenja postopke odmere zemljišč. Odmere bo opravljal Geodetski zavod Celje, sporočajo s sevniške občine.

M. K.