Krka in Revoz na kolektivnem dopustu; težave z dobavo komponent

2.8.2021 | 12:20

Revoz se je moral spopasti s pomanjkanjem elektronskih delov. (foto: arhiv DL)

Krkin novomeški kompleks (foto: arhiv; Krka)

Novo mesto - Več slovenskih industrijskih podjetij se je tudi letos poleti odločilo za kolektivni dopust. V tem času prekinejo proizvodnjo in večinoma opravijo vzdrževalna dela ter delavcem omogočijo počitek. Nekateri pa se v tem času soočajo z izzivi v preskrbi s ključnimi surovinami in materiali ter v logistiki. Kako je v dveh največjih novomeških podjetjih, Krki in Revozu?

Krkaši dva tedna na dopustu

V Krki bodo imeli kolektivni dopust v prvi polovici avgusta in bo trajal 14 koledarskih dni. "Na kolektivnem dopustu so vsi zaposleni, razen tistih, katerih prisotnost na delovnem mestu je v dneh kolektivnega dopusta nujna. To so predvsem službe, ki izvajajo različna vzdrževalna in servisna dela ter sodelavci, ki se ukvarjajo s prodajo izdelkov," so povedali v službi za odnose z javnostmi Krke.

Spomnili so, da so odločitev za kolektivni dopust sprejeli pred desetletjem. "Razlog zanjo je tako spoštovanje zakonodaje, ki zahteva, da mora del dopusta trajati najmanj dva delovna tedna skupaj, kot potreba, da se v podjetju opravijo dela, ki zahtevajo zaustavitev delovnega procesa. Termin je izbran premišljeno, saj so v tem času v veliki meri na dopustu tudi poslovni partnerji, sprememb zaradi epidemije covida-19 pa v zvezi z dopustom nismo uvedli," so navedli.

V Krki so priznali, da je v lanskih in letošnjih razmerah eden njihovih ključnih izzivov zagotoviti ustrezno oskrbo z življenjsko pomembnimi zdravili tako na domačem kot na izvoznih trgih. "Naša oskrbovalna veriga se je v času pandemije izkazala za robustno in zanesljivo. Ves čas se zavedamo potencialnih težav pri preskrbi s ključnimi surovinami in materiali, izzivov na področju trženja izdelkov, obvladovanja terjatev, nihanja valut in drugod, vendar delamo vse, da ta tveganja čim bolje obvladujemo," so poudarili.

Pomanjkanje elektronskih delov v Revozu

Več težav zaradi pomanjkanja elektronskih delov, ki jih vgrajujejo v avtomobilske modele, pa imajo v Revozu. Te so povezane s skokom uporabe in prodaje elektronskih naprav med pandemijo covida-19, v novomeški družbi pa so morali letos večkrat ustaviti proizvodnjo. Po več nekajdnevnih zaustavitvah v prvi polovici leta so proizvodnjo že julija, kot smo poročali, morali zaustaviti za tri tedne.

Redni poletni tritedenski kolektivni dopust pa so zdaj tudi že začeli, ta pa bo trajal predvidoma do 23. avgusta.

M. K.; STA