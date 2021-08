Trije trčili in pobegnili, vsi trije pijani; mnogo dela za policiste

2.8.2021 | 13:45

Alkotest je bil konec tedna precej v uporabi ... (foto: arhiv; PUNM)

V petek nekaj po 18. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri počivališču Starine v smeri proti Obrežju, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in nadaljeval vožnjo. Na podlagi opisa vozila so policisti pobeglega povzročitelja izsledili. Med postopkom so ugotovili, da je 38-letni kršitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,62 miligrama alkohola. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določa globo v višini 2400 evrov in 18 kazenskih točk.

Policisti PP Krško so bili v noči na nedeljo obveščeni, da naj bi v Krškem voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo in odpeljal s kraja nesreče. Ko so ga našli in ustavili, so ugotovili, da gre za 18-letnega voznika začetnika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog. Zaradi neprilagojene hitrosti, zapustitve kraja prometne nesreče in vožnje pod vplivom alkohola so mu izdali plačilni nalog v višini 1100 evrov in izrekli sedem kazenskih točk.

O prometni nesreči s pobegom so bili sinoči obveščeni tudi sevniški policisti. Voznik osebnega avtomobila naj bi na pakirnem prostoru stanovanjskega bloka trčil v drug avtomobil in pobegnil s kraja. Na podlagi opisa so policisti pobeglo voznico izsledili. Med postopkom so ugotovili, da gre za 25-letno kršiteljico, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,51 miligrama alkohola. Zaradi kršitev so ji izdali plačilni nalog v višini 1520 evrov in izrekli 16 kazenskih točk.

Pretežka noga

Policisti PP Šentjernej so bili v petek okoli 19.30 obveščeni o prometni nesreči v Družinski vasi, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste. Opravili so ogled in ugotovili, da je 28-letni voznik osebnega avtomobila BMW X6 zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Lažje poškodovanega voznika in 21-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Iz bolnišnice so policiste včeraj obvestili, da zaradi poškodb oskrbujejo 19-letnico, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 19-letna voznica osebnega avtomobila na območju kraja Vrh v okolici Šentjerneja zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Povzročiteljici nesreče so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Nesrečo povzročil voznik začetnik

V petek okoli 22.30 so šentjernejski policisti obravnavali prometno nesrečo med Zameškim in Smednikom. 19-letni voznik začetnik je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad avtomobilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelju, ki je vozil pod vplivom alkohola in se v nesreči ni poškodoval, so zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Poškodovana kolesarka

Policisti PP Sevnica so bili v soboto dopoldne obveščeni o prometni nesreči v krožnem križišču v Boštanju. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestili je 36-letni voznik ob prehitevanju trčil v 60-letno kolesarko, ki je padla in se poškodovala. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Kolesar pod vplivom alkohola

V soboto okoli 13.30 so bili policisti obveščeni, da reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi padel s kolesom na območju Slinovc. Policisti PP Krško so ugotovili, da je 44-letni moški kolesaril v skupini kolesarjev, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval. Med postopkom so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,65 miligrama alkohola. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Voznik tovornega vozila z 1,5 promila alkohola

Včeraj popoldne je na mejnem prehodu Obrežje na vstopu v Slovenijo voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak zaradi nepravilnega premika trčil v tovorno vozilo srbskih registrskih oznak. Policisti so ugotovili, da je 39-letni povzročitelj iz Bolgarije pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,73 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Vlomi in tatvine

V kraju Kremen na območju PP Krško je v petek zvečer nekdo skozi vrata poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. Po sprožitvi alarmne naprave je pobegnil.

V noči na soboto je v Novem mestu neznanec vlomil v gostinski lokal. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov premoženjske škode.

V Klenoviku na območju PP Šentjernej so v minuli noči neznanci vlomil v stanovanjsko hišo. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

Prijeli tatu

Krški policisti so bili v soboto obveščeni o tatvini kolesa z železniške postaje v Brestanici. Na podlagi zbranih obvestil so 31-letnega tatu izsledili, mu zasegli kolo in ga vrnili oškodovancu. Zoper 31-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Prerezal montažni bazen



Na Selih pri Zajčjem vrhu je v noči na nedeljo nekdo z neznanim ostrim predmetom prerezal in poškodoval montažni bazen. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1000 evrov.

Napadel varnostnika, tudi policisti ga niso pomirili

Policisti PP Krško so v noči na soboto posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru pred gostinskim lokalom v Krškem, kjer naj bi kršitelj žalil varnostnika in ga napadel. 32-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

V kombiju 17 Pakistancev

Policisti PP Brežice so v soboto nekaj po 22. uri na območju Čateža ob Savi ustavili kombi italijanskih registrskih oznak. 36-letni državljan Albanije je v vozilu prevaža 17 državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. 36-letnemu tihotapcu so odvzeli prostost in ga pridržali. Osumljenca bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Še veliko drugih nelegalnih migrantov ...

Policisti so na območju Jame pri Dvoru (PP Dolenjske Toplice) izsledili in prijeli dva državljana Sirije in državljana Pakistana, na območju Prilip in Mokric (PP Brežice) 11 državljanov Pakirana, tri državljane Bangladeša, tri državljane Iraka in državljana Indije, na območju Kraja Oštrc (PP Krško) 16 državljanov Afganistana, na območju Črnomlja, Balkovcev in Mavrlena (PP Črnomelj) šest državljanov Bangladeša in dva državljana Albanije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.