Krka podpisala pogodbi z mladima Stavrovom in Klobučarjem

2.8.2021 | 18:10

Andrej Stavrov (foto: FIBA)

Jaka Klobučar (foto: KZS)

Novo mesto - Košarkarski prvoligaš Krka iz Novega mesta je podpisal večletni pogodbi z mladim reprezentantom Andrejem Stavrovom in mladinskim reprezentantom Jako Klobučarjem, so sporočili iz kluba.

"Gre za dva zelo nadarjena mlada reprezentanta, ki bosta v prihodnjih letih nosilca v našem klubu. Veseli me, da smo z njima podpisali večletne pogodbe in s tem dobili možnost, da razvijamo mlade slovenske košarkarje," je ob podpisu sodelovanja dejal direktor novomeškega kluba Jure Balažić.

Stavrov je začel igrati košarke v Stražišču, potem pa je kot posojen košarkar nastopal tudi v selekcijah kranjskega Triglava. Z mladinci Triglava je osvojil bronasto kolajno v sezoni 2017/2018. V dresu Slovenije se je najprej preizkusil na turnirju Slovenia Ballu, neuradnem evropskem prvenstvu za reprezentance do 14 let. Na evropskem prvenstvu leta 2018 je bil najmlajši član mladinske reprezentance.

Mladincem je pomagal nazaj v A-divizijo, leta 2019 pa z njimi na evropskem prvenstvu osvojil bronasto kolajno. Član reprezentance je bil tudi letošnje poletje. Z izbrano vrsto do 20 let je na tako imenovanem evropskem challengerju osvojil zlato odličje. Stavrov je na tekmovanju v Grčiji v dresu Slovenije beležil po 10 točk, dve podaji in 2,2 skoka na tekmo. Stavrov prihaja v Novo mesto iz kranjskega Triglava, kjer je bil s 15,8 točke tudi vodilni strelec moštva v ligi NKBM.

''Vesel sem in hkrati ponosen, da bom lahko v prihodnjih sezonah nosil dres Košarkarskega kluba Krka. Nestrpno že čakam novo sezono ter snidenja z novimi soigralci. Verjamem da lahko s skupinsko igro, pozitivno energijo ter seveda podporo navijačev dosežemo zelo lepe rezultate,'' se selitve v Novo mesto veselil Andrej Stavrov.

Klobučar pa je otrok Krke, kjer je igral v vseh mlajših selekcijah. V lanski sezoni je bil posojen sosednjim Trotom, kjer je v svoji prvi članski sezoni v karieri dosegal po 14,3 točke na tekmo. Klobučar je v lanski sezoni z mladinci Krke osvojil naslov državnega podprvaka. V teh dneh je v Turčiji, kjer ga v torek čaka prva tekma z mladinci Slovenije na turnirju evropskega challengerja, ki je zaradi covida-10 prilagojena oblika evropskega prvenstva. Klobučar je pred dvema letoma s kadeti že igral na evropskem prvenstvu v Italiji.

''Vesel sem, da bom lahko naslednja štiri leta sodeloval z mojim domačim klubom. Od nekdaj so mi bile sanje igrati za KK Krka, saj že od malih nog spremljam tekme tega kluba. KK Krka je en iz med najboljših dveh klubov v Sloveniji, tako mi ta sklenitev pogodbe dokazuje, da dobro delam in, da sem na pravi poti. Ob tej priložnosti pa bi se rad zahvalil svojima staršema, ki sta me vedno podpirala pri mojih odločitvah, kot tudi pri tej,'' je povedal Jaka Klobučar.

M. K.

