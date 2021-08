Na Andrijaničevi trčil v policijsko vozilo - štirje ranjeni; z drevesa rešili mačka

3.8.2021 | 07:00

Sodobna oprema pride prav tudi za reševanje domačih ljubljenčkov. (simbolna slika; arhiv)

Danes zjutraj ob 5.29 je na Andrijaničevi cesti v Novem mestu osebno vozilo trčilo v policijsko vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in nudili pomoč policiji. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so oskrbeli štiri poškodovane osebe in jih prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Do razjasnitve okoliščin prometne nesreče je bila Andrijaničeva cesta zaprta za ves promet.

Rešili mačka

Sinoči ob 19.19 so na Glavnem trgu v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom in uporabo lestve z drevesa rešili mačka.

Prekinjena oskrba z vodo

Danes, 3. 8. 2021, do predvidoma 11.00. ure bo prekinjena oskrba s pitno vodo na Zdolah, v Pleterjah in v Ravnah pri Zdolah zaradi okvare na vodovodnem sistemu.

Zaradi zapiranja vodovodnega sistema in nihanja tlakov v cevovodu se lahko pojavi bela obarvanost pitne vode, ki je posledica raztopljenega zraka v vodi. Pojavi se lahko tudi obarvanost oziroma motnost vode. V Kostaku priporočajo, da v obeh primerih odstranite mrežice na pipi in vodo dobro iztočite.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu ZELENA POT.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11.00 do 14.00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS 2 2003.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 11.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA OTOČEC;

-od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS;

-od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRINOVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČKOVEC PRI ČATEŽU, izvod 3.3. MAČKOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Gradnje Gorjanci in Prušnja vas med 9. in 13. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brvi med 8.30 in 10. uro ter Brezje Ponikve med 11. in 13. uro.

M. K.

