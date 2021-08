Anita Horvat brez polfinala v Tokiu

3.8.2021 | 07:30

Anita Horvat (foto: Peter Kastelic / AZS)

Tokio - Slovenska rekorderka Anita Horvat, naturalizirana Trebanjka, tudi športnica leta trebanjske občine, je v atletskih kvalifikacijah na olimpijskih igrah v Tokiu v teku na 400 m s časom 52,34 sekunde zasedla 28. mesto. V prvi od šestih kvalifikacijskih skupin je bila šesta, najboljša v njej pa Bahamka Shaunae Miller Uibo (50,50). Branilka naslova iz Rio de Janeira 2016 je bila druga med vsemi.

Najhitrejša v kvalifikacijah je bila Marileidy Paulino iz Dominikanske republike (50,06). Ta je svoj največji uspeh doslej zabeležila prav na teh olimpijskih igrah ko je bila članica srebrne mešane štafete na 4 x 400 metrov.

Štiriindvajsetletna Horvatova je letos pred olimpijskimi igrami najhitreje tekla 52,12 sekunde, kar je dobro sekundo počasneje od njenega tri leta starega državnega rekorda (51,22). V skupini je bila po teh dosežkih predzadnja.

Horvatova: Želela sem teči hitreje

"Skušala sem dati vse od sebe. Pričakovala sem, da bo Millerjeva hitro ušla mimo mene, z drugimi pa sem skušala ostati v stiku. Ni mi povsem uspelo, zato je bilo v končnici zelo težko, ko so ušle in sem jih lovila. Tudi doseženi čas ni nič posebnega, saj sem računala vsaj na najboljši izid sezone," je po tekmi povedala Horvatova, o olimpijski izkušnji pa dodala: "Vesela sem, da sem dobila priložnost, da nastopim na olimpijskih igrah."

V polfinale so se uvrstile po prve tri iz skupin ter še šest preostalih najhitrejših po času. V skupini je bila Horvatova dolgo na zadnjem mestu, v ciljni ravnini je ugnala Nigerijko Patience Okon George (52,41) in prednost nato zadržala do konca.

Za tretje mesto v skupini bi morala Horvatova teči blizu državnega rekorda 51,36 sekunde, za uvrstitev po času pa 51,91 sekunde.

Prvič je nastopila na olimpijskih igrah, na svetovnem prvenstvu pa že trikrat, 24. mesto je osvojila na dvoranskem prvenstvu v Birminghamu leta 2017, na 38. mestu pa je bila najvišje na svetovnem prvenstvu na prostem v Londonu 2017, le mesto nižje pa prav tako na svetovnem prvenstvu na prostem v Dohi leta 2019. Na evropskem prvenstvu je bila v Berlinu leta 2018 14., na dvoranskem prvenstvu leto pozneje v Glasgowu pa 12.

STA; M. K.