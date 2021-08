V Krki za večjo precepljenost cepijo v prostorih podjetja

Cepljenje v podjetju je v Krki organizirano v Novem mestu (na sliki), pa v Ljubljani in Ljutomeru.

Novo mesto - Nekatera slovenska industrijska podjetja so aktivno pristopila k temu, da bi zagotovila čim večjo precepljenost svojih zaposlenih. Točnih podatkov o številu cepljenih sicer nimajo, a v jesenskih mesecih ne pričakujejo težav. Kot zagotavljajo, so na morebitni novi val okužb pripravljeni.

V številnih podjetjih so za svoje zaposlene organizirali cepljenje proti covidu-19, tudi v novomeški Krki, kjer zagotavljajo, da so na morebitni novi val koronavirusne bolezni pripravljeni tako s sanitarnimi, zdravstvenimi kot organizacijskimi preventivnimi ukrepi. "V družbi sledimo vsem smernicam in navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in drugih pristojnih ustanov ter strokovnjakov medicine dela. Že takoj na začetku epidemije smo uvedli vrsto previdnostnih ukrepov," so spomnili.

Kot so še povedali v službi za odnose z javnostmi, so v Krki uvedli sistem PCT, pri čemer samotestiranje izvajajo sodelavci sami. "Sodelavce spodbujamo k cepljenju s kampanjo, ki predstavlja razloge za cepljenje in smo jo naslovili Zakaj se boš pa ti cepil?" so povedali in dodali, da želijo, da bi se ljudje zavedali pomena cepljenja in se izognili morebitnim okužbam.

Za vse sodelavce so s pomočjo Zdravstvenega doma Novo mesto in drugimi zunanjimi zdravstvenimi izvajalci tudi organizirali cepljenje v prostorih podjetja. "Izvajamo ga po že utečeni organizaciji, zato poteka dobro in tekoče. Organizirano je v Krki v Novem mestu, v Ljubljani in Ljutomeru. Vrsto cepiva v skladu z razpoložljivostjo in smernicami, upoštevaje starost sodelavca, opredelijo zdravniki," so orisali.

