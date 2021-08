Brez vozniške in zadrogiran; na AC z 1,6 promila povzročil nesrečo

3.8.2021 | 13:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa v Krškem včeraj nekaj po 11. uri ustavili voznika kombiniranega vozila. Med postopkom so ugotovili, da vozi v času, ko mu je bila zaradi kršitev izrečen ukrep prepovedi vožnje motornih vozil. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili strokovni pregled, ki je potrdil prisotnost drog. Kombi so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Povzročitelj nesreče na avtocesti z 1,6 promila alkohola

Okoli 18. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri Trebnjem, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v prometno signalizacijo. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je nesrečo povzročil 42-letni voznik osebnega avtomobila, ki ni vozil po sredini prometnega pasu. V nesreči se ni poškodoval, je pa imel v litru izdihanega zraka 0,79 miligrama alkohola. Izdali so mu plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vloma v Novem mestu

Med 31. 7. in 2. 8. je na Šegovi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v pomožni objekt in ukradel visokotlačni čistilec, tri ventile z manometrom in električne vodnike. Škode je za okoli 1000 evrov.

V minuli noči pa je v Novem mestu neznanec skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel okoli 200 evrov.

Iz rok mu je iztrgal denarnico

Na parkirnem prostoru na Šmihelski cesti v Novem mestu je včeraj okoli 14.40 neznanec oškodovancu iz roke vzel denarnico z denarjem in dokumenti in pobegnil. Oškodoval ga je za okoli 200 evrov.

Alžirec pri Dobovi

Policisti so na območju Dobove (PP Brežice) izsledili in prijeli državljana Alžirije, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Policijski postopek s tujcem še ni zaključen.

M. K.