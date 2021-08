FOTO: Dvor pobelila toča

3.8.2021 | 15:40

Vremenske napovedi so se uresničile in tudi danes v Sloveniji vlada zelo nestanovitno vreme. Nevihte s točo so okoli 15. ure zajele Dolenjsko, ledena zrna so se najprej vsula nad Suho krajino, nevihtna celica se je nato premaknila tudi nad Novo mesto in nato nad kraje vzhodno od dolenjske prestolnice.

Vse fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji) so nastale na Dvoru. Toča ni bila prav debela, zato pa je je bilo dovolj, da je pobelila ceste in travnike ...

Vremenoslovci sicer napovedujejo, da bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bodo še plohe in nevihte, krajevno tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 °C.

Ponoči bo zlasti na severozahodu nastala kakšna ploha in nevihta.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj več sonca bo v južni Sloveniji. Predvsem v hribovitem svetu bo sredi dneva in popoldne kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 23 do 29, v alpskih dolinah okoli 21 °C.

M. K.

