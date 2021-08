FOTO: Točo na Dvoru so morali plužiti; strela podrla drevo na žice in streho gradu

3.8.2021 | 18:25

Danes na Dvoru (foto: Rok Nose)

Takšni so danes tamkajšnji vrtovi ... (R. N.)

Danes okoli 15. ure je, kot smo poročali, na območju od Dvora do Novega mesta padala toča. Na Dvoru je je bilo po cestišču do 15 centimetrov. Posredovali so delavci CGP Novo mesto, ki so cesto splužili in počistili. Na delu so bili seveda tudi domačini, nekateri so nam poslali fotografije, kako točo odvažajo s samokolnicami.

Okoli 15.05 je na Dvoru udar strele podrl lipo, ki je padla na električne vodnike in na streho gradu. Gasilci PGD Dvor, Ajdovec in Žužemberk so odstranili podrto drevje, prekrili objekt s strešniki in gradbeno folijo. Delavci Elektro Ljubljana so odklopili elektriko na daljnovodih in omogočili gasilcem varno delo.

Meteorna voda s točo je tudi zalila dvorski poslovni objekt s skladiščem ter avtomehanično delavnico. Gasilci omenjenih treh društev so odstranili točo iz dvorišča in vodo prečrpali iz obeh objektov.

Delovna nesreča

Ob 12.36 je na Šmarješki cesti v Novem mestu delavec padel in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Prometna nesreča na AC

Ob 14.01 se je na avtocesti pri priključku Trebnje-zahod osebno vozilo zaletelo v sredinsko odbojno ograjo in obstalo na prehitevalnem pasu. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so osebo pregledali na kraju, nadaljnje zdravniške oskrbe ni potrebovala. Delavci DARSA so zavarovali kraj s prometno signalizacijo in očistili cestišče.

M. K.