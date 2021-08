Energetska prenova CIK Trebnje - Le ena ponudba, pa še ta predraga

4.8.2021 | 07:20

Stavba CIK Trebnje ponuja Trebanjcem in drugim kup zanimivih vsebin. Zato je prav, da jo bodo energetsko prenovili. (foto: L. M.)

Občina Trebnje se loteva energetske prenove CIK-a, da bo manj potraten – Od potrebnih dobrih 626 tisoč evrov skoraj 244 tisočakov nepovratnih sredstev – Žal prišla le ena ponudba za izvajalca del, pa še ta draga – Razpis bodo ponovili

Na Občini Trebnje so računali, da naj bi se že avgusta začela energetska prenova stavbe Centra za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje, ki je zaradi vzgojnih, izobraževalnih in kulturnih vsebin, ki jih nudi, ena najpomembnejših ustanov v kraju in občini.

A kot kaže, se bo projekt malce zamaknil. Kot pove Mateja Zupančič, višja svetovalka na trebanjski občini, ki dela na tem projektu, so žal ob izvedbi postopka javnega naročila za izbor izvajalca del prejeli le eno ponudbo, ki pa je občutno presegla zagotovljena sredstva. »Sicer se zavedamo, da so trenutno cene gradbenih storitev in tudi materialov v porastu, vendar pa občina trenutno zagotovljenih sredstev ne more povišati. Zato bomo postopek oddaje javnega naročila v kratkem ponovili, ob čemer upamo, da bomo uspešnejši,« pove Zupančičeva.

Ocenjena vrednost projekta znaša 626.239 tisoč evrov, od česar je občina za upravičene stroške na javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin z Ministrstva za infrastrukturo pridobila sofinanciranje Kohezijskega sklada in slovenske udeležbe v višini 243.850 evrov. Preostali delež bo zagotovila sama iz občinskega proračuna.

Več v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista.

L. Markelj