Danes brez elektrike

4.8.2021 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENOVEC2, na izvodu GOSTILNA-TRGOVINA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE.

ENadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSREČJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:30 in 12:00 na območju TP Mirna, nizkonapetostno omrežje – Stara Mirna; med 8:30 in 12:00 pa na območju TP Tržišče, nizkonapetostno omrežje – Tržišče.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto med 8. in 12. uro na območju TP Veliki Podlog 2, nizkonapetostno omrežje – Leva stran proti Sigmatu, med 8. in 14. uro na območju TP Libna, nizkonapetostno omrežje – Libenšek in med 9. in 10.30 uro na območju TP Kostak deponija 1; na območju nadzorništva Brežice med 8. in 13. uro na območju TP Gornji Šentlenart, nizkonapetostno omrežje – Smer Trebež prostozračno.

M. K.