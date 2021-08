Makadam na cesti Trebča vas - Zafara se poslavlja

4.8.2021 | 10:15

Žužemberk - Jože Papež, župan Občine Žužemberk, je v zadnjem tednu maja letos podpisal tri pogodbe za rekonstrukcijo cest v občini, in sicer za cesto Srednji Lipovec–Podlipa, Zafara–Trebča vas in rekonstrukcijo križišča na cesti Dvor–Brezova Reber. Na javnih razpisih so za izvajalca del izbrali podjetje ELTIM iz Gabrovčeca. Pogodbena vrednost za ureditev križišča in tras v dolžini dobrih štirih kilometrov znaša 651.362 evrov brez DDV oziroma 794.663 evrov z davkom.

Sredi julija Občina Žužemberk praznuje svoj občinski praznik in velika želja je bila, da se do praznika zaključijo vsaj dela na enem od odsekov cest in se ta preda namenu. Bolj kot hitenje in rezanje traku pa sta, kot sporoča Darko Pucelj, županu in občini pomembna kakovost opravljenih del. Pred praznikom torej ne, je pa domače podjetje Gostgrad kot podizvajalec del v ponedeljek začelo asfaltirati makadamski odsek ceste Trebča vas - Zafara. Prah, udarne jame, včasih ob večjih nalivih skoraj neprevozna cesta, bodo samo še zgodovina. Cesta bo po zaključku del in modernizaciji najkrajša povezava med ajdovško planoto, Sadinjo in Trebčo vasjo ter Dvorom in Žužemberkom kot občinskim središčem.

V občini so še ceste in poti, ki jih bo potrebno urediti in asfaltirati. Želje in pričakovanja občank in občanov so velika, denar za investicije pa omejen. V polnem teku so kljub temu dela na odseku ceste Srednji Lipovec – Podlipa in rekonstrukciji križišča na cesti Dvor – Brezova Reber.

M. K.; foto: Darko Pucelj

