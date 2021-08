139 novih okužb, 14 v regiji; obeti niso dobri

4.8.2021 | 11:20

Profimedia

Za nov val okužb je zaslužna delta različica virusa sars-cov-2. Podatki Sledilnika za covid-19 že nekaj dni kažejo, da se razmere hitro slabšajo. Tako so pristojni včeraj potrdili 139 novih primerov okužbe, pri čemer je bil ob 1587 izvedenih PCR testih delež pozitivnih 8,8-odstoten. V primerjavi z včerajšnjim dnem so številke sicer za vzorec nižje, a je razmere treba primerjati s torkom prejšnji teden. Takrat je bilo potrjenih precej manj primerov okužbe, in sicer 85, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 5,4-odstoten. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev se je tako povečala na 58 primerov.

Sicer pa se je v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj zdravilo 30 covidnih bolnikov, od katerih jih je osem potrebovalo intenzivno terapijo. Razmere v bolnišnicah tako zaenkrat ostajajo stabilne.

Umrl ni noben covidni bolnik. Po podatkih vlade je doslej skupaj umrlo 4763 covidnih bolnikov.

Podatki sledilnika še kažejo, da je bilo v Sloveniji doslej polno cepljenih 815.398 oseb oziroma 38,7 odstotka prebivalstva.

Trenutno je v državi po ocenah NIJZ aktivnih 1224 primerov okužb.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto in Trebnje 3, Šmarješke Toplice 2, Črnomelj, Semič in Straža 1

Posavje - Sevnica 2, Krško 1

M. K.