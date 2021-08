FOTO: Po toči na Dvoru župan obljubil pomoč; takšne ujme ne pomnijo, posledice katastrofalne

Drevo, ki je padlo na streho dvorskega gradu in potrgalo električne žice, ...

... so odstranili gasilci ter pokrili streho s folijo.

Foto: PGD Dvor

Današnja novinarska konferenca župana na Dvoru (foto: Občina Žužemberk)

Dvor - Hudo neurje s točo, ki je v torek popoldne zajelo območje Občine Žužemberk, najhuje pa je toča klestila na Dvoru, je po oceni tamkajšnjega župana Jožeta Papeža za seboj pustilo katastrofalne posledice. Na Dvoru je v približno petkilometrskem premeru skoraj popolnoma uničilo vrtnine in poljščine. Veliko škode je nastalo tudi v vinogradih.

Toča je pobelila vrtove, ceste in travnike, s cest so 15-centimetrsko plast morali plužiti, v nekaterih predelih ulic je bila ta plast toče debela celo pol metra in več, je povedal župan. Na Dvoru so takoj aktivirali gasilce PGD Dvor in tamkajšnjo Civilno zaščito, ki so pomagali prizadetim v neurju, zaposleni na cestni bazi pa so, kot omenjeno, splužili točo, da so ljudje sploh lahko prišli do svojih domov.

Papež je v današnji izjavi medijem navedel, da je udar strele zrušil tudi večje drevo, ki je pri padcu poškodovalo eno hišno ostrešje. Tega so skupaj z gasilci za silo sanirali takoj po neurju, da so lahko tamkajšnji stanovalci preživeli razmeroma mirno noč, vse škode pa sicer še ne morejo oceniti.

Na terenu je tudi še niso uspeli popisati, občanom pa bodo zagotovili vso potrebno pomoč. Odzvali se bodo na vse njihove klice, je zagotovil.

Papež je še pristavil, da najstarejši občani tako močno toče na Žužemberškem ne pomnijo. Točo so ljudje odvažali s samokolnicami, ponekod celo z bagri, saj je segala tudi do kolen.

