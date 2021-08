V Metliki še letos asfalt do Križevske vasi za ublažitev težav ob prometnih zastojih

Ljubljana/Metlika - V Metliki, kjer so v soboto pripravili protest, s katerim so opozorili na nevzdržnost razmer ob kolonah vozil, ki na glavni prometnici nastajajo ob prehajanju bližnjega mejnega prehoda s Hrvaško, bodo še letos deležni prvega ukrepa za lažjo dostopnost z gostim prometom blokiranega območja. Asfaltirali bodo namreč cesto proti Križevski vasi.

Metliški župan Darko Zevnik je po današnjem sestanku na Darsu v Ljubljani, ki je bil namenjen seznanitvi s postopki, ki jih ta vodi v zvezi z gradnjo južnega kraka ceste tretje razvojne osi, povedal, da se na ministrstvu za infrastrukturo hkrati dogovarjajo za asfaltiranje dodatne ceste proti metliški Križevski vasi.

Dolgoročna rešitev obvoznica

Ta bo občanom za zagotovila dostop do območja, ki je ob večkilometrskih sezonskih kolonah vozil praktično nedostopno. Ker se zadev ne da spremeniti prek noči, gre sicer za kratkoročno rešitev, medtem ko dolgoročno pričakujejo od izgradnje metliške obvozne ceste do mejnega prehoda, je dodal.

Kot je župan izvedel danes, na Darsu teče postopek izbire izvajalca študije njene izvedljivosti. Dars načrtuje tudi razpis za njeno projektiranje, ki ga naj bi končali prihodnje leto, avgusta leta 2023 pa naj bi oddali vlogo za gradbeno dovoljenje.

Projektna dokumentacija za asfaltno preplastitev ceste proti Križni vasi pa je sicer že pripravljena. Asfaltirali naj bi jo še letos, konec meseca pa naj bi na pristojnem ministrstvu pripravili sestanek, na katerem se bodo dogovorili, kako bi sezonske zastoje obvladovali s prometno signalizacijo.

Zevnik je še ocenil, da omenjenih težav ne bi imeli, "če bi Hrvaška spremenila ali posodobila svoj način" ravnanja v zvezi s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa.

Tranzit in covid

Na Policijski upravi (PU) Novo mesto so navedli, da do omenjenih sezonskih prometnih zamaškov prihaja zaradi okrepljenega tranzitnega prometa in sistematične mejne kontrole hrvaških mejnih organov ter dodatnih postopkov v povezavi z ukrepi za preprečevanje širjenja covida-19.

Policisti sicer skušajo skladno z možnostmi, ki jih zagotavlja prometna infrastruktura, zagotavljati večjo pretočnost prometa. Tako so med drugim zadnji konec tedna promet v smeri Hrvaške ustavljali pred Metliko in ga v intervalih spuščali naprej.

Zadnji julijski in prvi konec tedna v avgustu sicer veljata za prometno najbolj obremenjena vikenda. Na mejnem prehodu Metlika je Slovenijo med zadnjim petkom in nedeljo zapustilo nekaj manj kot 17.500 potnikov oz. približno 3200 več kot v enakem lanskem obdobju.

Več prometa tudi na Vinici

Promet se je letos močno okrepil tudi na mejnem prehodu Vinica, ki ga je zadnji konec tedna v smeri proti Hrvaški prečkalo nekaj več kot 15.000 potnikov. Močno je bil povečan tudi promet na mejnih prehodih za obmejni promet.

Na novomeški PU so še opozorili, da naj potniki pred potjo preverijo pogoje za vstop v posamezno državo in ukrepe na mejah. Za vstop na Hrvaško lahko svoje podatke že vnaprej pošljejo preko spletne strani Enter Croatia.

Preverijo naj tudi veljavnost potovalnih dokumentov in imajo ob prihodu na mejni prehod pripravljena vsa potrebna dokazila in dokumente. Priporočajo tudi, da se na pot odpravijo pravočasno, spremljajo naj informacije o voznih razmerah in morebitnih zastojih. Za prehod naj izbirajo manj obremenjene mejne prehode, so še zapisali na PU Novo mesto.

STA; M. K.