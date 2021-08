Enega ugriznil pes, drugi ujet v dvigalu

5.8.2021 | 07:05

Ilustrativna fotografija (arhiv)

Včeraj ob 8.11 je v naselju Trščina, občina Sevnica, pes ugriznil občanko v dlan. Za ustrezno oskrbo poškodbe so poskrbeli reševalci NMP Sevnica.

Zaprt v dvigalu

Ob 15.27 so v naselju Arto v občini Sevnica v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca zaposleni in gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom rešili ujeto osebo iz dvigala.

Po neurju

Na območju Dvora v občini Žužemberk so gasilci PGD Dvor včeraj še ves dan čistili posledice torkovega neurja. Gasilci so očistili in z vodo sprali zamašene jaške, meteorne in prepustne kanale, dvorišča ter ceste.

Kadilo se je izpod pokrova motorja

Ob 11.08 se je na Belokranjski cesti v Novem mestu kadilo izpod pokrova motorja kombiniranega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto dogodka, pregledali vozilo in ugotovili, da je prišlo do okvare motorja. Vozilo so odmaknili s cestišča in usmerjali promet. Do požara ni prišlo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VINICA, izvod Šola.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK, Izvod Proti Podrebri;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. POLJE;

- od 9:30 do 10:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLOBINJEK, izvod 1.1. OB CESTI LEVO;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLJANE PRI MIRNI PEČI, izvod 1.1.POLJANE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Ravne Zdole - nizkonapetostno omrežje proti Zdolam, med 8. in 13. uro, na področju nadzorništva Brežice okolica na območju TP Dobova pekarna - nizkonapetostno omrežje smer Mihalovec, med 8. in 9.30 uro ter na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica sejmišče, med 7:00 in 7:30 ter med 13:30 in 14:00 uro.

M. K.