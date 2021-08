Besedo imajo olimpijci - Primož Kozmus: Oni se te morajo bati, ne ti njih

5.8.2021 | 12:30

Primož Kozmus

Biti olimpijec je za vsakega športnika posebna čast, nastop na olimpijskih igrah pa doživetje, ki ga človek ne more pozabiti. Kako je bilo nastopiti na olimpijskih igrah in česa se najbolj spomnijo ter kako gledajo na olimpijske igre v Tokiu, pa tudi kako komentirajo nastope svojih naslednikov, so povedali štirje olimpijci z Dolenjske in Posavja – atleta Primož Kozmus in Igor Primc, kolesar Gorazd Štangelj in kanuist na divjih vodah Borut Javornik.

Brežičan Primož Kozmus je prvi in edini Slovenec, ki je zlato olimpijsko medaljo osvojil v atletiki, kraljici športov.

Primož Kozmus: Sama tekma je v mojem spominu v megli. Spomnim se tudi odločnosti, ki je bila v meni tisti dan že od jutra. Bil sem odločen zmagati.

Leta 2008 je na olimpijskih igrah v Pekingu poskrbel za enega vrhuncev slovenskega športa. Na igre je prišel izkušen in izjemno psihično ter seveda tudi fizično pripravljen ter s svojim najboljšim izidom v tistem letu pometel s konkurenco.

»Z olimpijskih iger v Pekingu se najbolj spomnim priprav, vsega tistega, kar se je dogajalo pred tekmovanjem, sama tekma pa je v mojem spominu v megli. Spomnim se tudi odločnosti, ki je bila v meni tisti dan že od jutra. Bil sem odločen zmagati. Ni me zanimal način, hotel sem zmagati. Na tekmi sem bil v transu. Še podelitve se zelo slabo spomnim,« pripoveduje Primož Kozmus.

V atletiki smo v Tokiu veliko pričakovali od Ptujčana Kristijana Čeha; osvojil je peto mesto in za svojim najboljšim izidom zaostal za štiri metre. Če bi ga ponovil, bi krepko zmagal in obenem popravil olimpijski rekord.

V takega človeka vložiti vse

» ... Ampak zanj se ni bati, saj bo, če bo zdrav, dolgo v svetovnem vrhu, še bo medalj in tudi svetovni rekord lahko doseže. ... Delal sem tudi napake in bojim se, da jih bo Čeh ponovil. Vse vemo, a vseeno človeka pustimo, da ponavlja napake. To se mi zdi nesprejemljivo. Čeh je talent, kakršnega še nismo imeli. To, kar se dogaja z njim, ni v redu. A ga bomo kar pustili in čakali, da bo prišla kolajna sama od sebe in bomo potem vsi veseli? ... v takega človeka je treba vložiti vse. Lahko se zgodi, da bo v svoji disciplini kraljeval deset ali celo petnajst let,« komentira Primož Kozmus.

Borut Javornik je bil naš barcelonski up

Borut Javornik

Medaljo, prvo olimpijsko za samostojno Slovenijo, smo leta 1992 na igrah v Barceloni po tihem pričakovali tudi od Boruta Javornika, kanuista na divjih vodah z vasi Krka, ki je leto pred igrami na predolimpijski preizkušnji osvojil četrto mesto, imel pa je tudi že kolajno s svetovnega prvenstva, a se mu v Kataloniji ni izšlo, kot si je želel.

Spomni se bombe in Schwarzeneggerja

Igor Primc: Medalja je medalja, vseeno je, ali je osvojena pred gledalci ali brez njih. Ampak za ljubitelje športa je pa škoda, da ne morejo biti zraven.

Novomeščan Igor Primc je bil drugi Slovenec, ki je v metu diska presegel mejo 60 m, njegov rekord 64,79 m iz leta 1999 pa je zdržal do lani, ko mu ga je prevzel Kristjan Čeh. Nastopil je na igrah v Atlanti leta 1996 in osem let pozneje v Atenah, nastopu na igrah v Sydneyju leta 2000, ko je bil najboljši, pa se je moral odpovedati zaradi poškodbe.

Igor Primc

»Od vsega, kar se mi je zgodilo na olimpijskih igrah, se najbolj spomnim prihoda na stadion v Atlanti, kjer nas je na tribunah že dopoldne, ko so bile kvalifikacije, pričakalo osemdeset tisoč ljudi. Ne vem, ali se je že kdaj prej zgodilo kaj takega. ... Spomnim se tudi bombe, ki je eksplodirala kakšnih 300 m od nas, in so nas potem iskali in šteli, ali kdo manjka. Tudi Arnolda Schwarzeneggerja sem videl, ki se nam je prišel malo pokazati. ...« se spominja Primc.

Padec na cesti

Gorazd Štangelj: To, da imamo v kolesarstvu Pogačarja in Rogliča, je, kot bi imeli v nogometu Messija in Ronalda. Zdaj moramo biti enostavno srečni in uživati v tem, kar imamo.

Gorazd Štangelj

Novomeški kolesar Gorazd Štangelj se svojega nastopa v Atenah najbolj spominja po padcu v zadnjem krogu, ki mu je vzel najmanj uvrstitev v prvo deseterico in boj za medaljo. »Ravno včeraj so me sosedje spraševali o mojem nastopu na olimpijskih igrah. Ne vem, ali bi se lahko hvalil glede na današnje rezultate slovenskih kolesarjev. Takrat smo se morali zelo boriti, da smo sploh prišli na igre. ... »

Danes imamo pet kolesarjev v svetovnem vrhu ter prvega in drugega na svetovni lestvici: »To, da imamo v kolesarstvu Pogačarja in Rogliča, je, kot bi imeli v nogometu Messija in Ronalda. Zdaj moramo biti enostavno srečni in uživati v tem, kar imamo. Nisem pesimist, a to, kar se nam dogaja, se v naslednjih stotih letih ne bo ponovilo. ...«

