Novo igrišče za košarkarske trojke

5.8.2021 | 09:45

Asfaltirano igrišče in koš za košarkarske trojke (foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Park v Kajuhovem naselju je dobil novo oziroma popolnoma prenovljeno košarkarsko igrišče za trojke, so sporočili iz kočevske občine. Pred tem je bilo na tem mestu makadamsko igrišče. Z novo ureditvijo so prepričani, da bo ta javni prostor pridobil še več obiskovalcev in uporabnikov.

Urejanje ostalega dela parka, z novimi zasaditvami in površinami za druženje, je načrtovano v naslednjem letu.

M. K.