Krški policisti prijeli mladoletna tatova - bežala na kolesih, prav tako ukradenih

5.8.2021 | 11:40

Ne zaklepajte zgolj sprednjega kolesa, raje zaklenite ogrodje - sicer v navodilih, kako preprečiti krajo koles, svetujejo policisti. (foto: Dreamstime)

Včeraj okoli 15. ure so policiste PP Krško poklicali na pomoč iz prodajalne v Leskovcu pri Krškem, kjer naj bi dvojica ukradla oblačila in pobegnila. Takoj so se odzvali in na podlagi opisa izsledili in prijeli osumljenca, ki sta pobegnila s kolesom. Mladoletnikoma so zasegli ukradene artikle in jih vrnili osebju prodajalne. Zasegli so jima še več predmetov, ukradenih v drugih prodajalnah, in kolesi, ki sta bili prav tako ukradeni. Osumljenca so po zaključenih postopkih predali staršem, zoper oba pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi šestih kaznivih dejanj tatvine.

V Novem mestu dva vloma

Na Vorančevi ulici v Novem mestu je v noči na sredo nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Isto noč je na Glavnem trgu v Novem mestu neznanec vlomil v gostinski lokal in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju Dobove, Cundrovca in Jesenic (PP Brežice) izsledili in prijeli dva državljana Sirije, štiri državljane Irana in tri državljane Alžirije, na območju Tanče Gore (PP Črnomelj) pa devet državljanov Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.