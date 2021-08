Osnovna šola v Podzemlju pri Metliki bo dobila prizidek

5.8.2021 | 15:55

Metliški župan Darko Zevnik je gradbeno pogodbo podpisal z direktorjem podjetja TGH Stjepanom Jarnevićem. (foto: Občina Metlika)

Foto: spletna stran šole

Metlika/Podzemelj - Občina Metlika in izbrani izvajalec, črnomaljsko podjetje TGH, sta danes podpisala pogodbo za gradnjo dvoetažnega prizidka Osnovne šole Podzemelj. Naložba bo skupaj z davkom stala nekaj manj kot 820.000 evrov, projekt bo sofinanciralo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Dela nameravajo končati do maja prihodnje leto.

Gre za sicer gradnjo prizidka v dveh etažah na južnem robu zdajšnjega šolskega poslopja. V njem bodo tri učilnice za prvo triado s pripadajočimi pomožnimi prostori oz. z garderobami, sanitarijami, kabinetom in večnamenskim prostorom, so sporočili z metliške občine.

Dela bodo začeli v drugi polovici avgusta, so še dodali.

Na Osnovni šoli Podzemelj so navedli, da bo šolo v novem šolskem letu obiskovalo nekaj več kot 150 šolarjev. Za omenjeno naložbo pa bodo rešili prostorsko stisko ob okrepljenem vpisu otrok.

Šolsko poslopje je sicer dokaj novo. Po hudem požaru pa so z njim pred približno 20 leti nadomestili staro pogorelo šolo, so še potrdili.

M. K.