Cene nepremičnin še niso dosegle vrha; trg dobesedno podivjal

5.8.2021 | 17:15

Cene novih stanovanj so se povečale za okoli 20 odstotkov.

Tudi v JV Sloveniji in Posavju je povpraševanje po nepremičninah večje od ponudbe – Najemnine so se znižale, cene nepremičnin pa zelo dvignile

»Najemnine so šle malo dol, cene nepremičnin pa precej gor« pravi Avgust Vrščaj iz agencije Kvadrat nepremičnine iz Novega mesta o vplivu koronakrize na trg nepremičnin, ki je skoraj dobesedno podivjal. V Ljubljani in drugih večjih krajih po Sloveniji je prišlo do znižanja najemnin, ker ni turistov, v JV Sloveniji pa predvsem, kot pravi, ker ni delavcev iz bivših jugoslovanskih republik, ki bi najemali stanovanja.

»V Novem mestu in drugih večjih krajih v JV Sloveniji je povpraševanje po stanovanjih zelo veliko,« pravi Avgust Vrščaj. In to čeprav so se v zadnjem letu cene stanovanj zvišale tudi za več deset odstotkov. »Tudi rabljena, ne kaj dosti obnovljena stanovanja se kar hitro prodajo. Še pred časom je bila v Novem mestu cena za takšno stanovanje okoli od 1600 do 1700 evrov, sedaj pa je že čez 2000,« pravi in dodaja, da so pri manjših stanovanjih, garsonjerah in tudi dvosobnih stanovanjih, cene morda še malo višje, odvisno od tega, koliko je stara stavba in v katerem predelu mesta je. V določenih predelih, v naseljih, ki so dosti blizu centra mesta, kot so Grm, Ragovska in Mestne njive, so cene še malo višje. »Najbolj zaželene lokacije so v bližini centra mesta, ki niso pregosto poseljene,« pravi Vrščaj.

DRAGA RABLJENA STANOVANJA

»V primerjavi s preteklimi leti so se zelo povišale cene rabljenih stanovanj, ker jih pač ni,« pravi Vrščaj in dodaja, da so rabljena stanovanja zelo draga. Za okoli 20 odstotkov ali več, odvisno od tega, kje so stanovanja, pa so se dvignile tudi cene novih stanovanjih. »Novogradnje v Mrzli dolini, ki so bile po 2000 evrov, sedaj, kolikor jih pač še je, presegajo 2400 oziroma 2500 evrov na kvadratni meter ali še več,« pravi in dodaja, da so v drugih krajih cene novih stanovanj za okoli 20 odstotkov nižje kot v Novem mestu. V Mirni, kjer se tudi gradi nekaj stanovanj, je denimo cena okoli 2000 evrov ali še manj za kvadratni meter.

TUDI HIŠ ŽE ZMANJKUJE

V času covida se je zelo povečalo tudi povpraševanje po hišah. »Sedaj se je prodalo tudi zelo veliko hiš, tudi tiste, ki so se prej že malo dlje časa prodajale in ki jih je bilo treba obnoviti. Na trgu jih tudi že kar malo zmanjkuje,« pravi. Posledično, dodaja, so šle tudi cene malo gor, čeprav ne toliko kot pri stanovanjih. »Pri hišah je cena odvisna od več dejavnikov kot pri stanovanjih. Poleg lokacije tudi od urejenosti naselja, kakovosti gradnje, potenciala hiše, ali se da preurediti,« pojasnjuje. Prodajajo se v glavnem starejše hiše, iz sedemdesetih in osemdesetih let, ki so malo ali delno obnovljene. Cene za takšne hiše se gibljejo med 800 in 1000 evri za kvadratni meter, pri čemer je treba upoštevati, da je takšno hišo treba še obnoviti. »Hišo, ki ima 250 kvadratnih metrov, s parcelo 600 kvadratnih metrov, dosti blizu centra Novega mesta, se da prodati za od 160.000 do 200.000 evrov. V sosednih krajih pa so cene malo nižje,« pravi. V Trebnjem, ki je dosti blizu, so nižje za okoli 20 odstotkov, v Beli krajini pa tudi za 40 in več odstotkov, kot so v Novem mestu ali na Dolenjskem.

SLABŠA PRODAJA ZEMLJIŠČ

Tudi pri zemljiščih so se cene malo povišale, čeprav ne toliko kot pri drugih nepremičninah. »Se pa to pozna na tem, da se jih je več prodalo in da jih sedaj pravzaprav že kar malo manjka,« pravi Vrščaj in dodaja, da je v Novem mestu težko prodati zemljišče, če je kvadratni meter čez 100 evrov. Normalne cene so okoli 60, 70, 80 evrov. V Beli krajini so cene zemljišč vsaj za pol nižje, v Trebnjem denimo pa za okoli od 20 do 30 odstotkov, odvisno od mikrolokacije, lege, komunalne infrastrukture in drugih dejavnikov. »So pa dosti iskana zemljišča za primerno ceno. Sicer pa se jih še zdaleč ne proda tako hitro kot stanovanje,« pravi.

Manjše je povpraševanje po pisarnah, zato pa večje po majhnih zemljiščih. Manj je tudi najemov, na vse to pa vpliva psiha. O vsem tem, ter nerazumnem dvigu cen, pa podrobneje v aktualni tiskani števili Dolenjskega lista.

Mojca Leskovšek - Svete