Cene nepremičnin še niso dosegle vrha

5.8.2021 | 17:15

Tudi v JV Sloveniji in Posavju je povpraševanje po nepremičninah večje od ponudbe – Najemnine so se znižale, cene nepremičnin pa zelo dvignile

»Najemnine so šle malo dol, cene nepremičnin pa precej gor« pravi Avgust Vrščaj iz agencije Kvadrat nepremičnine iz Novega mesta o vplivu koronakrize na trg nepremičnin, ki je skoraj dobesedno podivjal. V Ljubljani in drugih večjih krajih po Sloveniji je prišlo do znižanja najemnin, ker ni turistov, v JV Sloveniji pa predvsem, kot pravi, ker ni delavcev iz bivših jugoslovanskih republik, ki bi najemali stanovanja.

Cene novih stanovanj so se povečale za okoli 20 odstotkov.

»V Novem mestu in drugih večjih krajih v JV Sloveniji je povpraševanje po stanovanjih zelo veliko,« pravi Avgust Vrščaj. In to čeprav so se v zadnjem letu cene stanovanj zvišale tudi za več deset odstotkov. »Tudi rabljena, ne kaj dosti obnovljena stanovanja se kar hitro prodajo. Še pred časom je bila v Novem mestu cena za takšno stanovanje okoli od 1600 do 1700 evrov, sedaj pa je že čez 2000,« pravi in dodaja, da so pri manjših stanovanjih, garsonjerah in tudi dvosobnih stanovanjih, cene morda še malo višje, odvisno od tega, koliko je stara stavba in v katerem predelu mesta je. V določenih predelih, v naseljih, ki so dosti blizu centra mesta, kot so Grm, Ragovska in Mestne njive, so cene še malo višje. »Najbolj zaželene lokacije so v bližini centra mesta, ki niso pregosto poseljene,« pravi Vrščaj.

DRAGA RABLJENA STANOVANJA

»V primerjavi s preteklimi leti so se zelo povišale cene rabljenih stanovanj, ker jih pač ni,« pravi Vrščaj in dodaja, da so rabljena stanovanja zelo draga. Za okoli 20 odstotkov ali več, odvisno od tega, kje so stanovanja, pa so se dvignile tudi cene novih stanovanjih. »Novogradnje v Mrzli dolini, ki so bile po 2000 evrov, sedaj, kolikor jih pač še je, presegajo 2400 oziroma 2500 evrov na kvadratni meter ali še več,« pravi in dodaja, da so v drugih krajih cene novih stanovanj za okoli 20 odstotkov nižje kot v Novem mestu. V Mirni, kjer se tudi gradi nekaj stanovanj, je denimo cena okoli 2000 evrov ali še manj za kvadratni meter.

TUDI HIŠ ŽE ZMANJKUJE

V času covida se je zelo povečalo tudi povpraševanje po hišah. »Sedaj se je prodalo tudi zelo veliko hiš, tudi tiste, ki so se prej že malo dlje časa prodajale in ki jih je bilo treba obnoviti. Na trgu jih tudi že kar malo zmanjkuje,« pravi. Posledično, dodaja, so šle tudi cene malo gor, čeprav ne toliko kot pri stanovanjih. »Pri hišah je cena odvisna od več dejavnikov kot pri stanovanjih. Poleg lokacije tudi od urejenosti naselja, kakovosti gradnje, potenciala hiše, ali se da preurediti,« pojasnjuje. Prodajajo se v glavnem starejše hiše, iz sedemdesetih in osemdesetih let, ki so malo ali delno obnovljene. Cene za takšne hiše se gibljejo med 800 in 1000 evri za kvadratni meter, pri čemer je treba upoštevati, da je takšno hišo treba še obnoviti. »Hišo, ki ima 250 kvadratnih metrov, s parcelo 600 kvadratnih metrov, dosti blizu centra Novega mesta, se da prodati za od 160.000 do 200.000 evrov. V sosednih krajih pa so cene malo nižje,« pravi. V Trebnjem, ki je dosti blizu, so nižje za okoli 20 odstotkov, v Beli krajini pa tudi za 40 in več odstotkov, kot so v Novem mestu ali na Dolenjskem.

SLABŠA PRODAJA ZEMLJIŠČ

Tudi pri zemljiščih so se cene malo povišale, čeprav ne toliko kot pri drugih nepremičninah. »Se pa to pozna na tem, da se jih je več prodalo in da jih sedaj pravzaprav že kar malo manjka,« pravi Vrščaj in dodaja, da je v Novem mestu težko prodati zemljišče, če je kvadratni meter čez 100 evrov. Normalne cene so okoli 60, 70, 80 evrov. V Beli krajini so cene zemljišč vsaj za pol nižje, v Trebnjem denimo pa za okoli od 20 do 30 odstotkov, odvisno od mikrolokacije, lege, komunalne infrastrukture in drugih dejavnikov. »So pa dosti iskana zemljišča za primerno ceno. Sicer pa se jih še zdaleč ne proda tako hitro kot stanovanje,« pravi.

MANJŠE POVPRAŠEVANJE PO PISARNAH

Zaradi covida se je povpraševanje po pisarnah močno zmanjšalo. Sicer se jih tudi lahko proda, pri čemer znaša cena za lepe, urejene pisarne, v katere ni treba veliko vlagati, kot so v Novem mestu v trgovskih centrih, kot so Hedera ali na Novem trgu, od 800 do 1000 evrov za kvadratni meter. V glavnem pa se podjetja zanimajo za najem, pa še to, pravi Vrščaj, za najem manjših površin. Ker so zaradi covida mnogi delali od doma, se je delo v pisarnah močno zmanjšalo, podjetja pa sedaj nočejo najemati večjih ali pa drugih pisarn, ker ne vedo, do kdaj bo to vse skupaj trajalo. »Zato so bolj previdna,« pravi Vrščaj.

POVPRAŠEVANJE PO MAJHNIH ZEMLJIŠČIH

Kar zadeva zemljišča za poslovno rabo, je dosti veliko povpraševanje po majhnih zemljiščih, velikih nekaj tisoč kvadratnih metrov za večje obrtnike. »Teh kar ni za dobiti, vsaj tistih primernih ne, kjer bi lahko začeli dosti hitro graditi,« pravi Vrščaj. V nekaj conah sicer je nekaj takšnih zemljišč, a razmeroma malo. »Če je cena komunalno opremljenega zemljišča višja od 60 evrov, je takšna zemljišča težko prodati,« pravi Vrščaj. Podjetja pač iščejo lokacije, kjer se da dobiti takšna zemljišča po nižji ceni. »Nekatere občine, kot denimo Šmarješke Toplice in Straža, so imele dosti ugodne cene, okoli od 30 do 40 evrov, ob avtocesti, kot denimo v Mirni Peči, pa so takšna zemljišča malo dražja, če se jih sploh dobi. Podjetja zelo previdno izbirajo te lokacije,« pravi.

MANJ NAJEMOV

Najemi stanovanj v JV Sloveniji, ki je razmeroma majhen najemniški trg, so se zmanjšali. »Sicer je povpraševanje še vedno dosti veliko, je pa bistveno manjše, kot je bilo še pred kratkim,« pravi Vrščaj in dodaja, da ni predvsem delavcev iz Bosne, ki so bili v Revozu in so najemali cenejša stanovanja, prav tako pa tudi drugih tujcev ni več toliko, denimo Francozov, pa tudi drugih, ki so najemali luksuzna stanovanja.

VPLIV PSIHE

»Povišanju cen nepremičnih so pripomogli povišani gradbeni stroški,« pravi in dodaja, da je po njegovem mnenju veliko naredila psiha. »Veliko, predvsem starejših, ne ve, kam bi varneje naložili denar. Zato se ne odločajo za prodajo nepremičnin,« pravi. Po drugi strani pa se, ker se zaradi inflacije na banki denarja ne splača imeti in ker po medijih poslušajo, da bodo banke začele zaračunavati obresti, tisti, ki imajo denar na bankah, odločajo za nakup nepremičnin.

NERAZUMEN DVIG

»Cene so šle nerazumno gor,« pravi in dodaja, da so ponekod že dosegle cene iz let 2007, 2008 in 2009, ko so bile cene nepremičnin zelo visoke. »Za tiste, ki so sedaj prodali stanovanja, ki so jih kupili v obdobju od 2007 do 2009, je Furs ugotovil, da niso imeli kapitalskega dobička, kar pomeni, da so jih prodali za praktično enak denar, kot so jih kupili,« pravi. Do leta 2014 so nato cene nepremičnin zelo padle, sedaj pa gredo, kot pravi, spet proti vrhu. »Dvomim, da je vrh že dosežen, bo pa verjetno kmalu. Malo je namreč že čutiti, da postajajo nakupi vedno bolj premišljeni,« pravi. Spomladi je bilo namreč noro. »Včasih kar verjeti nismo mogli, kako je vse divjalo,« pravi in dodaja, da pa je v zadnjem mesecu vse skupaj malo bolj umirjeno. »Če že ne ohladitve, je pričakovati vsaj umiritev,« pravi o času po počitnicah.

KDO SE ODLOČA ZA NAKUP

»Kupujejo dvosobna stanovanja, garsonjere, trisobno je že dosti redko,« pavi Vrščaj. Glavnina jih kupuje stanovanja za svoje bivanje, je pa tudi kar nekaj investicijskih nakupov, ko stanovanja kupijo, nato pa jih oddajajo v najem. »Kar dosti tistih, ki so imeli denar na bankah, se je odločilo, da ga bodo prenesli v nepremičnine,« pravi. Kar nekaj je tudi takšnih, ki so že imeli stanovanja in so jih prodali in kupili večja, pa tudi mladih, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem. »Velika večina jih kupuje s krediti, ki so sedaj zelo ugodni,« pravi in dodaja, da tisti, ki so nezaposleni ali ki imajo zelo nizke dohodke, kredita sicer ne morejo dobiti, da pa na splošno zaposlenim v podjetjih v JV Sloveniji, še posebno zaposlenim v večjih podjetjih na Dolenjskem, kot so Krka, Adria, pa tudi Revoz, banke zelo rade dajo kredite, saj vedo, da imajo stabilne zaposlitve in bodo dohodki redni. »Ker so obrestne mere tako nizke, je zato tudi toliko več povpraševanja po nepremičninah,« pravi.

PONUDNIKI VIŠAJO CENE

Tudi v Posavju je povpraševanje večje od ponudbe. Stanovanj skorajda ni oziroma tista, ki so, kot pravi Janez Kraj iz podjetja Geodet Kralj, zelo hitro prodajo. Da je povpraševanje veliko večje od ponudbe, je najbolje videti po tem, da ponudniki celo višajo cene, ter po tem, da podobno stanovanje, ki se je v letih 2013, 2014 ali 2015 prodajalo tudi po pol leta, sedaj prodajo že v nekaj dneh. Nekoliko manj kot na Dolenjskem oziroma v Novem mestu je v Posavju, kot pravi, povpraševanja po nepremičninah za poslovne namene, veliko pa je povpraševanja po najemih.

Cene stanovanj v Posavju so v zadnjih dveh letih, to je od časa pred korono do danes, zrasle za od 20 do 30 odstotkov, nekoliko manj cene hiš in počitniških hiš. Trenutno znaša cena za kvadratni meter rabljenega in delno obnovljenega stanovanja od 1500 do 1600 evrov. »Med kupci je kar nekaj mladih, ki prvič urejajo stanovanjski problem, dosti pa je takšnih, ki kupujejo za naložbo,« pravi Kralj in dodaja, da je sedaj sicer ugoden čas za prodajo nepremičnin, a samo, če potem denarja ne daš na bančni račun, ampak ga porabiš za kaj drugega.

Članek je bil objavljen v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Mojca Leskovšek - Svete