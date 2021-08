V nesreči na AC ranjen otrok; topovska granata pod cesto

6.8.2021 | 07:00

NA FB profilu Ustvarimo reševalni PAS na avtocestah objavljajo slike in posnetke ob nesrečah in ob tem opozarjajo na napake voznikov. Včeraj (foto in video: PGD Grosuplje) so vozniki za reševalce in gasilce lepo ustvarili reševalni pas. Posnetek gasilske vožnje je spodaj pod tekstom.

Včeraj ob 11.29 je na avtocesti Ivančna Gorica – Višnja gora osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci GB Ljubljana, PGD Stična in Grosuplje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in iz vozila prenesli poškodovano mladoletno osebo, katero so nato reševalci NMP na kraju oskrbeli in prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana.

Topovska granata pod cesto

Ob 16.58 je občan v Rumanji vasi, občina Straža, pod cesto našel topovsko granato. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi dolenjske regije sta nevarno najdbo, topovsko granato, italijanske izdelave iz druge svetovne vojne, varno odstranila in do uničenja odpeljala v skladišče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 11:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JARČEVA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK;

-od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA 3.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROD;

-od 10:00 do 12:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP RANGUS GRADIŠČE ŠJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto, področje Leskovca pri Krškem z okolico, na območju TP Pristava Veliki Podlog - nizkonapetostno omrežje naselje Pristava med 8. in 11. uro, na področju nadzorništva Brežice, področje Dobova z okolico, na območju TP Sela 2 - nizkonapetostno omrežje proti Selam in hiša pri TP med 8. in 13. uro ter na področju nadzorništva Krško okolica, področje Brestanice z okolico, na območju TP Raztez - nizkonapetostno omrežje proti Anžam, med 8. in 10:30 uro.

M. K.