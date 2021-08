Bojazen pred poplavljanjem reke Krke - Počutijo se ogrožene, ljudi je strah

6.8.2021 | 13:00

S pomočjo participativnega proračuna krške občine so lepo obnovili trg v Podbočju, urejajo pa travnato igrišče v Šutni.

Podbočje - Janez Barbič: Tudi naše vasi so bile poplavljene leta 2010 in leta 2014 – KS Podbočje sprašuje Direkcijo za vode, zakaj ne poskrbi za čiščenje struge reke Krke na njihovem območju? – Težave s pridobivanjem soglasij

Janez Barbič je že tretji mandat predsednik sveta krajevne skupnosti Podbočje, prej je bil tudi podpredsednik sveta KS, kar kaže, da mu krajani zaupajo, sicer ga ne bi izvolili še za krškega občinskega svetnika. A očitno niti velika podpora ljudi ne zaleže, da bi se pospešilo reševanje pomembnih vprašanj za življenje krajanov, če je to pretežno odvisno od raznih uradnikov v Ljubljani. To se kaže tudi pri odlašanju države glede gradnje novega mostu čez reko Krko v Brodu in pri nerednem čiščenje struge reke Krke.

Slednje je še zlasti čudno, saj so vodarji, po besedah Barbiča je za to odgovorna Direkcija za vode, že trikrat čistili strugo Krke gorvodno, v Kostanjevici in od meje krške z brežiško občino naprej, kot da ne gre za isto reko in da so kriteriji glede poplavne varnosti, milo rečeno, čudni. Kot da poplave na območju KS Podbočje, torej v krški občini, niso za strice v Ljubljani tako resen problem, kot so tiste v njihovi soseščini. »Tudi naše vasi so bile poplavljene leta 2010 in leta 2014, zato se naši krajani počutijo ogrožene in ljudi je že strah,« poudarja Barbič.

Kako KS Podbočje sicer skuša izboljšati kakovost življenja na svojem območju? Kje imajo težave s pridobivanjem soglasij? In kakšen bo program za naslednji dve leti? Podrobneje v najnovejši, tiskani številki Dolenjskega lista.

Pavel Perc